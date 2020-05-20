聯想去年多賺11.4%　全球PC市場份額佔24.5%

聯想集團（0992）公布，截至3月底止全年，股東應佔溢利按年升11.4%，至6.65億元（美元．下同）。收入507.16億元，按年跌0.6%。每股盈利5.58仙，派末期息21.5港仙，按年跌1.4%。

單計截至3月底止第4財季，賺4,300萬元，按年跌64%。收入105.79億元，按年跌10%，因新冠肺炎爆發以及隨後的工廠停工。

個人電腦及智能設備業務收入升3.6%

全年，個人電腦和智能設備業務收入398.59億元，按年增長3.6%，創紀錄新高，佔集團總收入的79%，並成功佔領了全球市場份額的24.5%。

個人電腦和智能設備業務在工作站，輕薄本，顯示器和遊戲電腦的出貨量按年增長28%至38%。集團指，將通過對高增長和高端細分市場的持續投資來確保其優於市場的營業額增長和行業領先的盈利能力，通過能力強化以推動軟件和服務業務的銷售增長，並基於其完善的基礎架構擴展電子商務，推動新的增長機會。

移動業務方面，收入下滑19.2%至52.18億元。數據中心業務收入按年跌8.7%。

在家工作學習興起

展望未來，新冠肺炎下，集團將迅速把握由於新冠肺炎帶來的典範轉移，包括在家工作和在家學習的興起。

管理層認為，這些長期結構性轉變趨勢可以擴大個人電腦和智能設備業務和雲基礎設施需求的潛在市場，並加快5G服務的發展。同時，集團將嚴格控制開支，以優化其流動性和財務狀況。