外資是否撤離中國？　工信部：約40%外企表示還要加大對中國投資

受新冠肺炎疫情等綜合因素影響，外資遷出中國的聲音屢有傳出。在今日（20日）中國國新辦新聞發佈會上，中國工業和資訊化部部長苗圩表示，大約有40%的外資企業表示近期還要加大對中國的投資。

苗圩表示，「對產業鏈的問題，我們要關注、要關心，但是不要把它過分政治化。我相信所有的企業家都會有一個正確的判斷，有一個正確的選擇。可能一個人會拿出一個案例講，某某產品從中國轉移到其他國家去了，但是每天也都還有很多外國的企業到中國來投資。最近我們做了一個調查，大約有40%的外資企業表示近期還要加大對中國的投資。」

此外，中國商務部5月17日在回應疫情影響外國投資，中國利用外資面臨挑戰的話題時表示，中國將進一步擴大開放，放寬市場準入，縮減負面清單，擴大服務業開放，加強中西部地區和老工業基地的對外開放。

中國商務部部長鍾山表示，2020年重點把外商投資法落實好，營造公平競爭的市場環境，保護外商合法權益，保護知識產權，增強外商長期在中國投資的信心。

鍾山還補充稱，「中國利用外資優勢很明顯，中國有豐富的高質量勞動力資源，有完善的產業配套能力，有14億人口的市場，我相信聰明的企業家不會放棄龐大的中國市場。」