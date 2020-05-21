【溫多娜手記】滙豐總行飯堂翻新後曝光！　格仔餅豬紅麵都有得食

新冠疫情放緩，有安排在家工作的企業都安排員工分階段陸續返回辦公室，滙豐亦不例外，但相信員工返到總行，會有開心大驚喜！

事關溫多娜收到風，滙豐總行大廈地庫的職員餐廳已完成翻新，大玩「香港情懷」，除了早、午餐及下午茶，仲全時段供應雞蛋仔、格仔餅等小食！ 滙豐中人更大爆公司高層最中意吃什麼。

職員餐廳經過幾個月翻新，今個月以全新面貌示人，設計大玩「香港情懷」，引入大排檔常用的大圓桌、仿照茶餐廳的復古瓷磚地板、以路牌為裝飾的特色牆、模仿巴士站的售票機、香港街景壁畫、霓虹光管等。

餐廳還引入許多港式小食，好似格仔餅、蛋撻、茶葉蛋、豬皮豬紅湯麵、油條等，至於一直深受員工歡迎的燒味、菠蘿包、中式湯水和家常菜，當然繼續坐陣餐廳！

滙豐作為國際銀行，總行當然亦有來自不同國家地區的員工返工，翻新後的餐廳亦照顧他們的口味，提供更多食物選擇，除了馳名的印度咖哩，還加入海南雞飯、藥材湯底的醉雞粉麵、韓式素菜炒年糕、香茅雞翼、薄餅、墨西哥卷等，超過40款，款式每周更新，相信員工百吃不厭啦！

滙豐中人同溫多娜講，滙豐亞太區行政總裁（CEO）王冬勝好欣賞職員餐廳的絲襪奶茶和凍檸茶，而香港區CEO施穎茵最喜愛雞蛋仔、印度脆薄餅、油雞脾飯、潮式滷水豆腐。該名員工仲話，餐廳食物價格絕對相宜，兩餸飯跟湯連茶啡，只需40元，而佢平時最中意吃的單拼燒味湯麵，亦只需29元，「經翻新後嘅餐廳，食物選擇多咗很多，連本身供應嘅齋菜款式也多咗，吸引多啲員工喺度開餐。」

聽講職員餐廳計劃短期內引入PayMe for Business，屆時員工用手機付款就更方便啦！