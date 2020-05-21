星展：淡市有利內地餐飲龍頭擴大市佔率　首選百勝中國

新冠肺炎肆虐全球，惟內地正逐步復工，帶動投資者憧憬內地餐飲股表現。星展銀行 （香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，疫市下，內地餐飲業首季營運遇上挑戰，銷售按年跌逾40%，現在已開始有好轉，4月跌幅已收窄至約30%；中長期仍看好該版塊的前景，當中，市場上領先的企業在經營能力及財務上均有優勢，經濟不景氣，反而有利他們獲取更多市佔率。

許思敏認為過去經營環境轉差時，市場整合速度會更快，經營不濟的企業會被淘汰。目前內地首100間餐飲企業龍頭市佔率只是7.2%，而美國則是30多%，故內地餐廳企業的市佔率有較大增長空間，該行首選在內地經營必勝客（Pizza Hut）、肯德基（KFC）的百勝中國，因為該公司主打快餐，防守性較強，現金流較多；而海底撈（6862）該行則予中性評級，因為其股價已反映疫情影響及業務復甦之影響。

料下半年內地陸續有品牌開新舖

疫情有助拉動餐飲業外賣業務增長，許思敏覺得疫情使大部份人留在家，帶動消費模式再作改變，餐廳亦逐漸重視社交媒體平台，不少餐廳運用社交媒體做宣傳推廣，令他們更了解顧客需要。

另一方面，餐飲業將在淡市調整店舖網絡，她說飲食業最重要保證有足夠現金流，雖然目前餐廳新舖開舖情況減慢，但估計下半年內地會陸續有品牌開新舖，而財務能力好的公司也會在此時跟業主談判，以平租逆市擴張。