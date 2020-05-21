香港4月整體消費物價增幅放緩至1.9%　政府料短期通脹進一步減弱

本港通脹升勢放緩。政府統計處公布今年4月份的消費物價指數，按年升1.9%，較上月2.3%的升幅為低。

4月份的按年升幅是由於在上年4月開始，差餉寬免的上限由早前每個應繳差餉物業每季2,500元下調至1,500元，以致出現較高的比較基數。剔除政府所有一次性紓困措施的影響，基本通脹率為2.3%，較上月為低，是因受到私人房屋租金升幅收窄和煤氣的燃料調整費下跌。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年4月止的3個月的平均每月變動率為0.6%，與截至今年3月止的3個月的相應變動率則為0.0%。而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率則為負0.1%及0.1%。

上月食品類價格升14%

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年4月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升14%）、雜項物品（上升2.9%）、住屋（上升1.8%）、外出用膳（上升1.6%）、雜項服務（上升0.9%）、煙酒（上升0.7%）和交通（上升0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在今年4月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌18.8%）、衣履（下跌4.4%）和耐用物品（下跌3.1%）。

政府發言人表示，由於大部分主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力緩和，抵銷了食品通脹輕微上升的影響，基本消費物價通脹率在四月份下降至2.3%。展望將來，短期內通脹壓力料會進一步減弱。在經濟嚴重衰退的情況下，本地成本壓力應繼續緩和。鑑於環球需求急挫，加上近期港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。政府會密切留意通脹情況，特別是對低收入人士的影響。