【持續更新】恒生指數全日跌1349點　失守23000點　領展挫1成

美股低收，加上人大會議開幕，外界正關注國務院總理李克強工作報告內，涉及經濟與香港版國家安全法部份，亞太區股市早段處於觀望態度。

【16:17】恒指創近5年來最大單日跌幅

恒指今日收報22930點，大跌1,349點，是自2015年7月以來最大單日跌幅；國指收報9426點，瀉423點，成交額為1,805.5億元

在藍籌股方面，跌幅最大的是信置（0083），收報8.92元，下跌10.8%；其次是領展（0823），收報60.9元，跌10.24%。

焦點股方面，滙控（0005）收報35.85元，下跌6.8%；友邦（1299）收報64元，跌9.4%；股王騰訊（0700）收報412.8元，下降4.8%。港交所（0388）跌4.4%，收市報259元。

期指低水227點，報22703點。

【15:19】恒指曾跌逾1400點

午後股後跌幅加劇，曾跌逾1,400點，最新報22887點，跌1392點；國指最新報9393點，跌456點。

【15:04】內地股市低收 上證跌近2%

內地股市低收，上證收市報2813點，跌54點或1.9%，深成收市報10604點，跌240點或2.2%，滬深300收市報3824點，跌89點或2.3%，創業板收市報2046點，跌52點。

【14:48】亞太區股市普遍低收

亞太區股市普遍低收，日經指數收市報20388點，跌164點或0.8%，澳洲ASX 200指數收市報5497點，跌53點或1%，台灣加權指數收市報10811點，跌197點或1.8%，南韓KOSPI指數收市報1970點，跌28點或1.4%。

恒指最新報22955點，跌1.324點；國指最新報9412點，跌437點。

【13:53】領展瀉1成 友邦跌逾6%

多隻藍籌股成為投資者沽貨對象，領展（0823）曾跌穿61元，最新報61元，跌1成，新地（0016）跌8.1%，最新報90.4元，新世界（0017）跌9.7%，最新報8.02元，長實（1113）跌8.5%，最新報42.55元。

騰訊（0700）跌4.2%，最新報415元，友邦（1299）跌6.4%，最新報66.1元，滙控（0005）跌5.1%，最新報36.55元。

【13:33】恒指跌1346點

恒指跌幅最多接近1,400點，最新報22933點，跌1,346點；國指最新報9384點，跌466點。

【13:16】恒指失守23000點

恒指失守23000點，曾低見22957點，最新報22993點，跌1286點；國指最新報9401點，跌449點。

MSCI香港指數跌6.1％，勢創2008年以來最大跌幅。

【13:12】恒指午後跌幅擴大

大市在午後跌幅擴大，最新報23065點，跌1219點；國指最新報9425點，跌424點，滙控（0005）跌4.9%，友邦（1299）跌6.9%，最新報65.75元，騰訊（0700）跌4.8%，最新報412.4元。

【12:03】恒指半日跌逾1100點

恒指半日大跌逾1,100點，中午收市報23160點，跌1119點，國指中午收市報9466點，跌393點，成交額為875億元。50隻成份股皆捱沽。

近期強勢的科技股，今日明顯捱沽，騰訊（0700）跌4.1%，中午收市報415.6元，阿里（9988）跌3.8%，中午收市報198.3元，美團（3690）跌4.8%，中午收市報121.5元，小米（1810）跌6.6%，中午收市報11.86元。

地產股亦為投資沽貨對象，新地（0016）跌7.1%，中午收市報91.4元，恒地（0012）跌4.5%，中午收市報28.35元，長實（1113）跌6.7%，中午收市報43.4元，信置（0083）跌8.6%，中午收市報9.14元。

收租股同樣處於弱勢，九置（1997）中午收市報28.8元，跌8.7%，領展（0823）挫8.1%，中午收市報62.35元。

金融股亦受壓，滙控（0005）跌4.7%，中午收市報36.7元，港交所（0388）跌3.2%，中午收市報262.2元，恒生（0011）跌6.4%，中午收市報124.9元。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌5.8%，中午收市報49.75元。

【11:50】港股跌逾千點

港股跌幅擴大，恒指暫跌1108點或4.56%，報23171點。暫錄大市成交831億元。地產股大跌，新地（0016）挫逾7%，滙控（0005）跌4.7%。

【11:42】內地股市半日低收

內地股市半日低收，上證中午收市報2830點，37點或1.3%，深成中午收市報10671點，跌174點或1.6%，滬深300最新報3851點，跌62點或1.6%，創業板中午收市報2059點，跌39點或1.9%。

【10:50】航空股向下 國泰跌5.5%

航空股向下，南航（1055）跌4.1%，最新報3.28元，國航（0753）跌4%，最新報4.76元，東航（0670）跌4.7%，最新報2.62元，國泰（0293）跌5.5%，最新報8.07元。

【10:47】地產股全面下挫

地產股全面下挫，新地（0016）曾低見91.1元，最新報92.35元，跌6.1%，恒地（0012）跌5.1%，最新報28.2元，長實（1113）跌4.9%，最新報44.2元，信置（0083）跌6.6%，最新報9.34元，新世界（0017）跌6.4%，最新報8.31元，嘉華（0173）跌4.1%，最新報3.3元。

【10:35】大市曾跌逾900點

大市進一步下跌，曾跌逾900點，最新報23395點，跌884點；國指最新報9557點，跌293點。

【10:32】港匯最新報7.7528

港匯續向強方兌換保證進發，最新報7.7528，升19點子。

【09:55】港股曾跌近800點

恒指跌勢加劇，曾失守23500點，跌近800點，最新報23516點，跌763點；國指跌245點，最新報9605點。

【09:38】港股跌幅擴大 曾挫逾700點

內地公布今年不設經濟增長目標，港股跌幅擴大，曾挫逾700點，最新報23618點，跌661點，國指最新報9654點，跌195點。

【09:28】上證低開4點

內地股市低開，上證低開4點或0.2%，報2663點，深成最新報10832點，低開12點或0.1%，滬深300最新報3907點，低開6點或0.2%，創業板最新報2099點，平開。

【09:22】恒指低開523點

恒指低開523點，最新報23756點；國指低開184點，報9665點。

港匯方面，最新報7.7539，回升8點子。

亞太區股市早段牛皮，日本股市跌37點或0.2%，最新報20514點，澳洲ASX 200指數最新報5549點，跌不足1點，南韓KOSPI指數最新報1983點，跌14點或0.8%。