【美股】中美關係不明朗　美三大指數個別發展

亞太區股市5月22日普遍低收，歐洲區股市承接跌勢。美股方面，中國全國人大將審議香港的《國安法》，投資者憂慮中美關係再度緊張，市場缺乏方向，三大指數個別發展。

【04:30】三大指數個別發展

道指早段受壓，不過，市場憧憬新冠肺炎疫苗研發，以及美國重啟經濟，道指收市跌幅收窄，收報24465點，跌8點或0.04%。

納指及標指反覆上落，標指收報2955點，升6點或0.24%；納指就收報9324點，升39點或0.43%。總結全個星期，三大指數均升超過3%。

【02:30】美股缺乏方向

美三大指數反覆，道指跌37點或0.15%，最新報24439點，標普指數升4點或0.14%，最新報2952點，納指最新報9321點，升36點或0.39%。

【02:00】歐股個別發展

英國富時收巿報5993點，下跌21點；法國CAC指數收報4444點，跌不足1點；德國DAX指數收報11073點，升7點。

【23:15】阿里股價挫

美股三大指數「見紅」，道指現報24344點，跌130點或0.53%；標指報2939點，跌8點或0.3%：納指報9268點，跌16點或0.18%。

阿里巴巴第四財季少賺87%，股價現跌4.7%，報202.22美元。不過，首季虧損擴大的拼多多則升9.6%，報65.76美元。瑞幸咖啡再跌，現報1.475美元，瀉26.62%。

另外，港股今日大瀉逾千點，恒指夜期回升194點，報22895點，不過仍較現貨低水35點。

【22:32】美三大指數跌幅擴大

美三大指數跌幅擴大，道指跌113點或0.5%，最新報24360點，標普指數跌5點或0.2%，最新報2943點，納指最新報9280點，跌4點或0.05%。

【21:34】美三大指數早段偏軟

美三大指數早段偏軟，道指最新報24450點，跌23點或0.1%，標普指數最新報2946點，跌2點或0.1%，納指最新報9280點，跌3點或0.04%。

【20:18】美三大指數期貨轉升

美股三大指數期貨轉升，最新報24429點，升53點或0.2%，標普期貨升5點或0.2%，最新報2942點，納指期貨升不足1點，最新報9356點。

【18:36】恒指夜期低水72點

港匯轉弱，最新報7.7556，跌9點子。

恒指夜期最新報22930點，上升157點，低水72點。

【18:29】歐洲股市跌幅收窄

歐洲股市表現有改善，英國富時跌62點或1%，最新報5953點，法國CAC指數最新報4435點，跌9點或0.2%，德國DAX指數最新報11010點，跌55點或0.5%，西班牙IBEX指數最新報6711點，升24點或0.4%，意大利MIB指數最新報17216點，升129點或0.8%。

【18:24】美三大指數期貨跌幅收窄

美三大指數期貨跌幅收窄，道指期貨最新報24282點，跌94點或0.4%，標普期貨最新報2926點，跌10點或0.4%，納指期貨最新報9306點，跌49點或0.5%。

【15:24】道指期貨跌241點

美國三大指數期貨皆下跌，道指期貨最新報24135點，跌241點或1%，標普期貨最新報2908點，跌28點或1%，納指期貨最新報9255點，跌100點或1.1%。

歐洲股市普遍向下，英國富時指數最新報5908點，跌106點或1.8%，德國DAX指數最新報10898點，跌167點或1.5%，法國CAC指數最新報4382點，跌62點或1.4%，西班牙IBEX指數最新報6613點，跌73點或1.1%，意大利MIB指數最新報16891點，跌195點或1.1%。