中原CCL創12周新高　黃良昇：樓市升勢全面展開

撰文：黃皓琳
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本港樓價見底回升，中原城市領先指數CCL最新報177.54點，創12周新高，擺脫連續9周於175點低位爭持走勢，按周升0.91%，為27周以來最大升幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL、CCL_Mass及CCL（中小型單位）同樣連升2周，分別累升1.45%、1.75%及1.69%，兼同樣今周升幅顯著，齊創27周最大，樓市新一輪升浪正式展開。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass 180.74點，創22周新高，按周升1.12%，成功擺脫連續9周於178點爭持的局面。CCL（中小型單位）報178.61點，創13周新高，按周升1.1%，成功擺脫連續9周於176點爭持的局面。CCL（大型單位）報171.9點，按周跌0.14%。豪宅樓價連續12周於172點窄幅徘徊，仍然等待向上。
本周四區齊升，港島CCL_Mass報185.18點，創7周新高，按周升1.75%，升幅為9周最大。九龍CCL_Mass報176.51點，創12周新高，按周升1.12%，升幅為6周最大。新界東CCL_Mass報189.19點，按周升1.43%，升幅為8周最大。新界西CCL_Mass報165.09點，創13周新高，按周升0.19%。