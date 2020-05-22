【港版國安法】港股經歷黑色星期五　李嘉誠身家減109.2億元

市場憂慮港版國安法將於兩會審議通過，觸發港股今日經歷黑色星期五，恒指收報22930點，大跌1349.89點，是自2015年7月以來最大單日跌幅。股市大瀉之下，一眾本地富豪身家亦隨之縮水，根據福布斯即時數據，李嘉誠身家急跌109.2億元，至1,918.8億元。

人稱四叔的恒基系創辦人李兆基，仍是香港首富。（資料圖片）

至於人稱四叔的恒基系創辦人李兆基，身家減少85.8億元至2,043.6億元，仍是香港首富。

劉鑾雄身家今日減少近5億元。（資料圖片）

人稱「大劉」的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，身家減少4.84億元，至1,271.4億元。

今日港股大跌，根據福布斯即時數據，多名本港富豪身家減少。（福布斯網頁截圖）

銀娛大股東呂志和及其家人，今日身家減少逾70億元。（資料圖片）

銀娛（0027）主席大股東呂志和及其家人，受股價下跌影響，今日身家蒸發了73.9億元至1,084.2億元。

會德豐系大股東吳光正，身家減少至920億元。（Getty images）

會德豐（0020）系大股東吳光正，身家減少55.6億元至920.4億元。

馬化騰身家，今日減少226億元。（資料圖片）

因身體問題而無法出席兩會的騰訊（0700）主席馬化騰，身家減少226.2億元至3,619.2億元。