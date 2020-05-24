【港版國安法】任志剛支持立法︰有助鞏固香港國際金融中心地位

前香港金融管理局總裁、行政會議成員任志剛表示，訂立「港區國安法」會有助鞏固香港國際金融中心地位。

任志剛解釋，在「一國兩制」的安排下，加上健全的貨幣金融體系，香港是內地與外地間資金融通的理想場地。但國際投資者、融資者和金融中介機構人員，都希望在一個安穩的社會環境中工作和生活。去年6月開始連串的遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安。不有效遏止這些活動，會令香港變得「永無寧日」，重大削弱香港國際金融中心地位。

他又指，香港絕對不能被外國勢力利用為打擊中國的基地。訂立「港區國安法」，有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，將會令香港社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在香港進行，鞏固香港國際金融中心地位。

恐美國將金融「武器化」

立「港區國安法」的消息，無疑為香港金融市場帶來了一些振盪，但相信原因並非對「港區國安法」的擔心，而是對美國有可能因此為借口，採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」。中美關係的發展，對高中資概念比重的香港金融市場的表現是有一定影響的。這亦反映市場正有效發揮價格發現的重要功能。但市場正常升跌，不會影響底子好、基礎厚的香港貨幣金融體系的健全結構。

任志剛認為，如果美國在中美關係中將金融「武器化」，引致中國企業不能在美國集資，令中資概念股回歸，又或中國因此決定加快將人民幣國際化以減低美元的束縛，香港會更加能發揮其國際金融中心的功能。