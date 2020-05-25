【新冠肺炎】Blue推新定期壽險　網上答3條問題完成投保

網上人壽保險公司Blue推出全新定期壽險產品「WeCare TL2」。公司指，2019冠狀病毒病爆發，帶動市場對純人壽保障需求急升，有見及此，WeCare TL2提供低價定期人壽保險，保障額門檻由25萬元起。計劃亦包括免費新型冠狀病毒保障，為香港大眾提供抗疫的「至抵」之選。

該人壽保障產品沒有儲蓄成份，保障額由25萬元起。舉例說，若一名20歲非吸煙女性購買100萬元保障額、為期10年的保障計劃，每日保費僅1港元。在保單期屆滿時保證自動續保，無需額外提供健康證明。客戶只需在Blue的網上平台上回答三條與健康相關的問題，即可完成網上申請，整個過程只需數分鐘。

由即日起至2020年7月31日，持有WeCare TL2有效保單的客戶可獲免費的新型冠狀病毒保障。受保人如於保單生效期內被診斷感染新型冠狀病毒並且提供醫療證據證實該等診斷，將可獲得10,000元賠償。保障將會自動生效，毋須任何費用亦無等候期。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示，2019冠狀病毒病的爆發凸顯了許多香港市民對人壽保障的迫切需要，與4個月前相比，在2020年1月至4月期間，Blue的人壽保險產品申請數目錄得超過170%的增長。新推出的WeCare TL2旨在針對有關市場需求，助客戶尋求簡單直接、價格相宜的人壽保險計劃，於疫情下為家人提供足夠保障。