【新冠肺炎】德瑞國際學校向長者派發抗疫包　「為社會略盡綿力」

全城抗疫，不少商界都盡一分力協助市民，知名國際學校也不例外。德瑞國際學校（德瑞）的同學日前（23日）發起名為Project Care的慈善活動，向有需要的長者派發抗疫包。德瑞校董會主席陳羅倫（Roland Muksch）及德瑞校長韋立詩（Ulrich Weghoff）稱，全力支持學生貢獻社會。

德瑞同學透過組織「Community Engagement in Learning and Living」 (CELL)發起Project Care，於灣仔及薄扶林派發超過200個抗疫包。CELL希望為社會略盡綿力，幫助香港對抗新冠肺炎。抗疫包內附消毒搓手液、濕紙巾、口罩、洗手液、消毒劑、米及罐頭食品。

陳羅倫於活動開始時表示，德瑞以回饋社會為己任，致力服務所愛的學校、所住的城市和所關心的社群，這正是德瑞的特色、文化及傳統，永不改變。

韋立詩表示則表示，過去數月以來，外圍環境急劇轉變，加上緊張情緒影響了市民的生活，程度之大遠超想象。他鼓勵德瑞的同學關心社會及積極參與，今次的慈善活動正好身體力行實踐信念。

除了向有需要的群體伸出援手外，參與Project Care的同學亦致力成為社會的橋樑。

德瑞國際學校於1969年創立，為來自40多國及多元種族背景，共約1,300名學生締造認真投入、別具挑戰的學習環境。德瑞設有德語部（German International Stream）與國際部（English International Stream）。