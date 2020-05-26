騰訊擬再發美元債　截至3月底手握逾千億現金

騰訊（0700）昨日更新其200億元（美元‧下同）的全球中期票據計劃，所得款項作一般企業用途。據該計劃，騰訊有120億元未償還票據，意味仍可增債80億元。惠譽、標普都將騰訊擬發行的美元債券評級定為「A +」。

騰訊昨日更新其200億美元的全球中期票據計劃，已向聯交所申請該計劃由2020年5月25日起12個月內上市，向專業投資者進行票據的國際性發售。

騰訊去年4月曾發公告，將全球中期票據計劃限額，由100億元提高至200億元。截至昨日公布，騰訊根據該計劃有120億元未償還票據，意味騰訊仍可最多增債80億元。

投資評級標準普爾指出，予騰訊擬發行的優先無抵押債券長期債項評級為「A+」，又指出擬發行債券評級，等同騰訊主體信用評級，以反映該公司較低的債務槓桿，及非常強勁的現金流生成能力。縱使新冠疫情構成影響，且擬發行上述債券，惟預期在未來24個月，騰訊經調整的債務對息﹑稅﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）比率，仍維持在0.5至0.7倍之間。

截至3月底，騰訊持有現金及現金等價物1,352.7億元人民幣。公司指，截至去年底，投資公司中超過70家公司均上市，並且超過160家投資公司的市值或估值均超過10億元，即投資公司起碼市值1,600億元，折合逾萬億人民幣，已成龐大的投資帝國。