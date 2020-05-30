【專訪】中概股「回家」　黃國英點將　有埋呢隻港股集齊四大天王

港股迎來大變局！一邊廂，恒指向納入同股不同權及第二上市公司開綠燈，加上中概股醞釀「回家潮」，港股有望走出「估值漥地」，成為中國新經濟股上市的橋頭堡。但另一邊廂，中概股說是「回家」，也是「逃亡」，以規避美國政府的打壓，金融戰第一槍已響，香港又會否中「流彈」？

豐盛金融資產管理董事、資深基金操盤手黃國英（Alex）接受訪問時表示，睇好恒指公司和港交所改革可以吸引更多中概股回巢，而未上市的字節跳動（ByteDance），更被黃國英視為港股未來「四大天王」之一！在中概股回巢的大趨勢下，Alex相信港交所（0388）絕對是「受惠股」。

恒指公司同意納入同股不同權﹙WVR﹚及第二上市公司，市場憧憬將有更多海外中概股來港上市。﹙資料圖片﹚

恒指推出近15年最大改革，同意納入同股不同權﹙WVR﹚及第二上市公司，個股權重上限初步為5%。市場隨即憧憬會吸引更多海外中概股企業考慮來港上市，提升新經股在恒指中的權重，更形容恒指有力成為「中國科網指數」。

個股權重上限5% 「中庸偏保守」

豐盛金融資產管理董事黃國英在節目中表示，恒指日後納入同股不同權及第二上市股份，好處在於增強指數上升潛力，但同時會令波動性增加。他直言，過去恒指表現一般，沒有強勁的增長點，納入新經濟股這類股份，勢令恒指的潛力更大「﹙恒指﹚長期唔識行，都唔想買佢，今次改革好緊要，令指數有返活力，如果恒指有50隻騰訊﹙0700﹚，一早已經5萬點啦！」

對於納入WVR股初步設有5%的權重上限，黃國英形容是「中庸之道、偏向保守」，但總好過一成不變。他認為恒指公司希望循序漸進地改變，一來「同股不同權」仍存爭議，會削弱小股東保障；二來指數成份一時之間變動太多，會對原有認股基金的持有人，在調整指數時的買賣成本會大增。

他舉例指，當基金大手沽出原有的成份股，會一下子將市場價格壓低；同時又要高追買入新的成份股，一來一回的成本要由基金持有人去承受，所以公平的做法是循序漸進地調整基金持倉。資料顯示，本港與恒指掛鈎的強制性公積金規模達80億美元，而全球23隻掛鈎恒指的交易所買賣基金﹙ETF﹚資產總值更超過200億美元。

黃國英認為，美團及阿里獲納入恒指成份股的機會較大，假如日後字節跳動都能夠在香港上市，將會成為港股「四大天王」。（鄭子峰攝）

冀Bytedance來港上市 組成「四大天王」

無庸置疑，恒指將會納入更多新經濟股，黃國英認為現有的選擇中，美團（3690）及阿里巴巴（9988）獲納入的機會較大，小米（1810）則較難。他特別提到，在未上市的科網公司中，相信字節跳動Bytedance是全世界最重視的一隻新經濟股，「抖音﹙TikTok﹚實在做得非常好，相信估值最少1,000億美元『起錶』」。

黃國英憧憬道，倘若Bytedance在港上市，加之阿里、美團納入恒指成份股後，屆時4隻新經濟股﹙連騰訊﹚可能佔大市權重20%以上，將會溝淡傳統股份，並與美國的指數建構好接近，「美股都是靠『五大天王』﹙Facebook、Apple、Amazon、Microsoft及Google﹚，到時我哋都有4大天王頂住，ATM加Bytedance」。

目前，恒指50隻成分股中，金融股權重高達48%，穩居第一位，大幅高於於歐洲、美國、日本和中國A股的平均值， 訊息技術行業在恒指中佔僅11.29%，令恒生指數落後於全球科技浪潮，市盈率低見10倍。

字節跳動旗下視頻軟件抖音風靡全球，而字節跳動估值最少達1,000億元。（Reuters）

新經濟股估值已高 惟對指數仍樂觀

不過，「染藍」呼聲甚高的阿里巴巴與美團估值已達到一定水平，難如騰訊早於2008年入藍籌般有「識於微時」的感覺，惟黃國英認為納入新經濟股對指數仍然樂觀，「以前我哋覺得Facebook 100蚊都貴，但依家都已經200幾蚊啦。」與此同時，傳統行業需要面臨資金流走的情況，黃國英提到美國的石油及銀行業便是面對這個問題，由於社會的商業模式變化，上一代產業的重要性無可避免愈來愈低，投資日趨減少，最終被時代淘汰。

那麼加入新經濟股會否攤薄了騰訊的地位？黃國英分析指，過去騰訊都曾經跑輸大市、跑輸阿里、美團，但最近因它成為「宅經濟第一股」，又重新跑贏大市，所以並非沒有反擊能力，偶然可能因為政策關係會「弱一弱」，但仍然十分穩健。更重要的是，根據過去美國經驗，新經濟股料是「此起彼落」輪流更替，「例如呢一輪Facebook破頂時，Microsoft係郁都唔郁。不過又未必因為加入新成份股，舊股被溝淡就唔識行。始終它們唔係舊經濟股，唔係日落西山，本身仲好有戰鬥力！」。

因為疫情關係，騰訊成為「宅經濟第一股」，近日已跑贏大市及其他新經濟股。（資料圖片）

阿里巴巴是成功回歸的例子

對於中概股回巢的大勢，黃國英特別讚揚到阿里巴巴是很成功的回歸。他指出，由於香港股票設印花稅的關係，故交易費用不低，理論上在美國買阿里巴巴是比香港便宜。不過，市場無視交易成本，而阿里巴巴在港的交易量亦十分成功，很明顯是與主場有關。

黃國英相信未來會有更多中概股回港上市，因為阿里巴巴是好成功的例子，反映了主場的重要性，更顯示了回港上市的中概股能夠提升估值。他舉例提到，百度最近表示公司在美國一直被忽視，希望回歸從而提升估值。故此，單是估值提升已經為中概股帶來回港上市的誘因，加上中美交惡的政經因素，為中概股回巢帶來更大誘因。

當恒指納入更多新經濟股，黃國英認為這類股份容易此起彼落，波動較大，對市場發展較佳。（鄭子峰捍）

無必要針對中資 「睇錢架啫」

不過，兩強相爭，又會否令投資者「靠邊站」，中概股乏人問津？黃國英認為，「外資無必要針對中資企業，都係睇錢架啫。」但市場不會無條件接貨，始終視乎市場氣氛，而且香港即使迎來10多隻不太好的公司回來，但只要能夠吸引一隻ByteDance回來已經「值回票價」，因為對市場發展差好遠。

他認為當ATM連同ByteDance成為港股四大企業後，加上平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）的二線公司，市場發展便可以像美股一樣有炒作空間。「由於新經濟股氣氛變化較密，容易此起彼落，很多行業都『Winner take all』，當呢啲大股互撼，市場會驚，自然波動較大，對市場發展較佳。」

阿里巴巴是很成功的中概股回港上市例子，其估值提升為其他公司帶來參考及誘因。（資料圖片）

港交所增長空間大 可大幅跑贏大市

中概股回港的浪潮之下，黃國英認為港交所（0388）的確是「受惠股」之一。近期港交所轉強，當香港其他股票下挫時，港交所率先反彈，不過黃國英認為港所交估值已經不太便宜。他提到，港交所的模板是美國Nasdaq，但港交所估值已經比它還要貴。不過，黃國英仍然相信港交所有很大增長空間，而且有市場稀缺性，「香港好的股票選擇愈來愈少」，預期可以大幅跑贏大市。

網易在本周五﹙29日﹚已獲批來港第二上市，其他近期表示有意回家的中概股，還有京東、百度等，黃國英表明沒有特別鍾情哪一隻，但他坦言相比之下會較接受Bilibili，因為它是近似有Youtube模式的公司，有它的定位可以考慮。當中概股回巢後，由於中國的投資者對於這些企業更為熟悉，願意給予更高估值，例如A股的創業板公司，縱使沒有那些中概股一樣穩健，「佢哋仲肯接受個啲嘅話，接受依啲其實好易。」

黃國英認為，港交所未來增長空間大，並有市場稀缺性，相信可以跑贏大市。（張浩維攝）

切勿魯莽湧進新經濟股

黃國英提醒投資者，雖然這些中概股回巢時，招股價可能比當時的股價有一定的折扣，但都視乎事前會否已經有所炒作，如果京東宣布回港上市，資金隨即湧進美股炒上，然後再以折扣價回港，「同你喺街邊Mark價Mark高咗再打返折係無分別。」所以未必有足夠的安全邊際。再者，香港在新股上市方面仍未進行改革，由招股當日至上市日仍然有幾日空窗期，有一定風險，

他又提到，即使京東、網易這些大企業回巢，但未必能夠像阿里巴巴這樣成功，「就算阿里巴巴現價比招股價都唔係高好多」，他建議有紀律的投資者，湧入中概股短線炒作是沒有所謂，但要考慮是否適合長線持有。