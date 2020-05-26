【美股】歐美多國陸續解封　美股三大指數上漲

新冠肺炎疫情緩和，亞太區股市5月26日普遍向上，日本解除全國緊急狀態後，日股續升逾500點，港股亦收升432點，重返23000大關。歐美多國陸續解封，加上疫苗研究傳出好消息，歐洲股市承接亞股強勢造好。美股休市一日後，道期升逾500點

【04:16】美股三大指數上漲

道指曾升超過700點，站上25000點水平，收報24995點，升529點或2.17%；標指收報2991點，升36點或1.23%；納指報9340點，升15點或0.17%。

金融股成為升市火車頭，高盛升8.97%；摩根大通上揚7.1%。

【01:16】歐洲股市造好

英國富時100指數收市報6067點，升74點；德國DAX指數收報11504點，升113點；法國CAC指數收報4606點，升66點。

【21:32】美三大指數早段上漲 道指升580點

美國三大指數早段向上，道指最新報25025點，升穿25000點，升580點或2.37%，標普指數最新報3016點，升穿3000點大關，升60點或2.05%，納指報9476點，升150點或1.61%。

【21:52】中概股回升 瑞幸咖啡升逾五成

中概股回勇，瑞幸咖啡升50%，京東升8.6%，阿里巴巴升3.2%，百度升3.5%。Facebook股價創新高，高見240.9美元，升逾2%，市值達到6,800億美元。