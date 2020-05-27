港交所與MSCI簽授權協議　推亞洲及新興市場指數期貨及期權產品

香港交易所﹙0388﹚宣布，旗下全資附屬公司香港期貨交易所有限公司與全球領先的投資決策支援工具和服務供應商MSCI （紐約上市代號：MSCI）已簽訂授權協議，將在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品。

計劃中的37隻期貨及期權合約將分別追蹤多個MSCI亞洲及新興市場指數，推出時間有待監管機構批准及視乎市況而定。香港交易所將適時向市場宣布各個合約的推出時間及細則。

該授權協議在香港交易所與MSCI現有合作基礎上進一步加強了雙方的合作關係，香港交易所之前已經成功推出了MSCI 亞洲除日本淨總回報指數期貨，並在去年公布了擬推出MSCI 中國A股指數期貨的計劃。此次的協議也進一步突顯了香港交易所及MSCI致力於對國際投資市場持續投入、不斷開發新產品的創新決心。

香港交易所集團行政總裁李小加表示，今天宣布的合作計劃對香港和香港交易所來說都是激動人心的好消息。作為亞洲時區的領先市場，香港交易所擁有連接全球市場和投資者的獨特優勢，很高興能夠與MSCI達成這項重要協議。這次的合作為市場帶來更多的流動性，並與港交所的戰略規劃及去年宣布的計劃推出MSCI中國A股指數期貨一脈相承。香港的衍生產品市場發展蒸蒸日上，它是港交所在連接全球的戰略上邁出的重要一步，也是香港不斷拓展香港金融市場的廣度與深度、提升香港市場吸引力的重要一步。

MSCI 主席兼行政總裁Henry Fernandez表示，MSCI作為服務全球投資行業的投資決策支援工具、服務及市場研究供應商，旨在幫助世界各地投資者進一步了解及掌握投資機會和風險。 隨著全球投資者對加強風險管理能力的需求不斷上升，MSCI很高興授權香港交易所用我們的指數為全球投資者帶來一系列嶄新的交易和風險管理工具。

首階段擬推出的合約 （有待監管機構批准及視乎市況而定）︰

期貨：

MSCI 澳洲淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 中國自由 (美元) 指數期貨

MSCI 中國自由淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場 (中國除外) 淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場 (韓國除外) 淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場亞洲淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場亞洲 (中國除外) 淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場亞洲 (韓國除外) 淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場歐非中東淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新興市場拉丁美洲淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 香港淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 印度 (美元) 指數期貨

MSCI 印度淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 印尼 (美元) 指數期貨

MSCI 印尼淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 日本 (日元) 指數期貨

MSCI 日本淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 日本淨總收益 (日元) 指數期貨

MSCI 馬來西亞 (美元) 指數期貨

MSCI 馬來西亞淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 紐西蘭淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 太平洋淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 太平洋 (日本除外) 淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 菲律賓 (美元) 指數期貨

MSCI 菲律賓淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新加坡自由 (新加坡元) 指數期貨

MSCI 新加坡自由淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 新加坡淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 台灣 (美元) 指數期貨

MSCI 台灣淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 泰國 (美元) 指數期貨

MSCI 泰國淨總收益 (美元) 指數期貨

MSCI 越南 (美元) 指數期貨

MSCI 越南淨總收益 (美元) 指數期貨

期權：

MSCI台灣 (美元) 指數期權