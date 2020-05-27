FSM沈家麟﹕年底恒指目標價26000點　最差見18500點

網上基金、債券及股票投資平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟認為，疫情過後經濟復甦，中港股市估值最便宜，客觀數據亦表明國內經濟活動逐步回復正常，加上政府及人行多項政府出台刺激經濟，中國經濟正率先復甦。

他指出與美股相反，中港兩地股市近年受多個因素影響，早已呈現頹勢，估值亦長期處於歷史低位；如沒有突如其来的黑天鵝事件影響，相信10倍市盈率和1倍市帳率為港股帶來有力支持，意味其下行風險有限。考慮到今年預測盈利的下修幅度甚大，中美關係緊張亦將帶來不確定性，以12倍及10.5倍市盈率計算，預測恒生指數及恒生中國（香港上市） 100指數今年底前的目標價分別定為26000點及9000點。

沈表示，倘若疫情反覆，市場對於盈利下調的預測幅度未必足夠，可能要到中期業績公布後，市場或再下調盈利預測，加上中美關係緊張對於香港的影響，倘採用保守估值反映這些風險，0.8倍PB計算，恒指可能會見18500點。

至於恒生指數公司容許同股不同權和第二上市公司納入恒指成分股。沈預計，最大機會納入恒指有3隻股份，即使在第三季恒指季檢後獲納入為藍籌，料該3間公司權重不會全數達到5%上限，故對港股的提振作用不大。