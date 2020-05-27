TVB李寶安：許濤任主席助拓展海外及新媒體　料上半年廣告收入跌

TVB高層於4月出現人事變動，電視廣播（0511）執行董事許濤獲委任為董事局主席，同時調任為非執行董事。獲委任為董事局副主席的行政總裁李寶安指，許濤在媒體和投資界具經驗及具國際視野，在內地有發展業務經驗，對於TVB訂立策略，發展海外及新媒體有幫助，對公司和股東都有好處。

至於新股東徐敬接手辭任主席的陳國強的悉數股權，仍待通訊局批准，才算是正式股東。李寶安相信，相關申請程序已進入尾聲，至於徐在TVB董事局的角色，則待通訊局批准，徐敬正式成為股東再定。

早年TVB因投資星美控股（0198）債券而損手。李寶安指，公司已向法庭申請將星美清盤，現時清盤程序已開始，又說公司投資一向保守，通常將多餘現金存放於銀行，承認投資錯誤，將來無意再投資非核心業務。即使再發生特殊情況，會選擇以投行管理，確保相關情況不再發生。

料廣告上半年收入下跌

就廣告業務前景，李寶安指，公司於2019年上半年仍處正常環境，「如果將2020上半年，與去年上半年比，眾所周知，廣告一定少了很多」，尤其在疫情爆發後，旅遊、零售、娛樂、展覽等行業衝擊好大，但認為壞的時間不會是永遠。對於網民發起杯葛公司的廣告商，他指影響有限，公司廣告業務更多受經濟和商業環境影響。

他說，近期節目收視率已經回升不少，令客戶有信心參與合作，而近年公司開始發展廣告以外業務，本地廣告只佔總收入的53%，其餘47%的收入比較穩定，包括海外發行收益、國內合拍收益、OTT平台等慢慢成熟亦帶來收入。他指，疫情期間未有一個同事確診，惟製作完全沒受影響，又指公司沒計劃裁員，電子商貿等業務或會增加人手。