【兩會2020】李克強﹕推出措施穩就業及保民生　投資兩新一重項目

國務院總理李克強在兩會結束後出席記者會，有記者問及中央政府會採取哪些措施，以惠及企業及避免空轉。他指出政府推出的規模性政策叫作紓困和激發市場活力，它注重的是穩就業、保民生，主要不是依賴上基建項目。

他進一步指出，因為現在中國經濟結構發生很大變化，消費在經濟增長中起主要拉動作用，而且中小微企業在吸納就業中佔90%以上。今次所採取的規模性政策，用了70%左右的資金比較直接地去支撐居民收入，因為這樣做就可以促進消費、帶動市場。而且因為疫情，政府面臨一個很大的難題，就是疫情防控措施會抑制消費。按這樣的方向推動實施政策，也是面向市場化的改革。

李克強表示，現在要採取一個特殊的轉移支付機制，這些錢要全部落到企業特別是中小微企業，落到社保、低保、失業、養老和特困人員身上，要建立實名制，這些都是有賬可查的，決不允許做假賬，也決不允許偷梁換柱。政府會瞪大眼睛查，也歡迎社會監督；採取的措施，最終效果要讓市場主體和人民群眾來認可。中央政府這次是帶頭過緊日子，把中央部門的非急需非剛性支出壓縮了一半以上，調出資金用於基層企業和民生。各級政府都要過緊日子，決不允許搞形式主義，做出那些大花錢的事。

李克強又指出，除推動消費外，還要擴大有效投資。這次新增地方政府專項債券1.6萬億元（人民幣‧下同），再加上一些國債，有2萬億元的規模，這在規模性政策當中佔到20至30%。投資的重點為“兩新一重”，就是新型基礎設施、新型城鎮化和涉及國計民生的重大項目，而且要用改革的辦法，用這些資金來撬動社會資金的投入。項目要有效益、有回報，要經過科學論證，按規律辦事，不留後遺症。