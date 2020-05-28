友邦推癌症及嚴重傳染病保障　引九宮格概念計算賠償

友邦香港推出以醫療程序的嚴重程度，作賠償準則的癌症保障產品「AIA 唯一摯保 ─ 癌症及嚴重傳染病保障」，受保障範圍包括癌症及原位癌，透過九宮格理賠概念和4個計分步驟，按醫療程序的嚴重程度作出評估，計算出賠償金額。若受保人被評估為最嚴重的情況，賠償最高可達160%保額。

產品將世界衛生組織視為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC） 的嚴重傳染病納入保障範圍，提供20%的保額保障。除保障現有傳染病，亦包括未知的嚴重傳染病，換言之若未來出現類似2019冠狀病毒病的新型嚴重傳染病，亦可受保。

謝佩蘭（右）相信，新產品以較年輕客戶投保居多。旁為馮偉成。（黃寶瑩攝）

計劃因應癌症及原位癌醫療程序的嚴重程度作出客觀評估，客戶可清晰估算賠償金額，計算步驟先後如下：

一、先計算「嚴重程度分數」： 按「手術」（主要依照自願醫保計劃的手術表)、「治療」、「嚴重住院」三個獨立客觀評估因素為嚴重程度評分，每個項目可獲得1至4分，以總和分數計算出「嚴重程度分數」

二、計算「嚴重程度額外分數」：計算符合確診為原位癌或癌症嚴重程度的額外分數

三、「嚴重程度累積分數」：根據步驟一及二嚴重程度的累積分數，換算相應分數的賠償金額，累計分數9分或以上可達120%的保額

四、 「極嚴重狀況的額外賠償」：分別再評估手術，以及治療和嚴重住院達極嚴重程度的額外20%或40%賠償金額，總賠償金額最高可達160%的保額。

舉例，患有第四期大腸癌的受保人，接受了開放式或腹腔鏡式結腸切除術，屬自願醫保手術表中的複雜手術，得2分，且接受第四期癌症的紓緩治療，得4分，亦連續4日入住深切治療病房而得1分，被確診癌症亦得2分。故「嚴重程度累積分數」方面已得9分，嚴重狀況賠償方面會獲得保額的120%。加上受保人接受第四期癌症的紓緩治療，屬極嚴重狀況，可獲額外40%保額賠償。即受保人總共會獲得160%保額賠償。

月繳160元保費 可獲160萬元保障

以28歲非吸煙的女性受保人投保100萬元保額的一年續保年期計劃，並獲得最高160%保障額為例，客戶每月繳付160元保費，便可獲160萬元的癌症及嚴重傳染病的保障。現投保若選擇187.5萬元或以上之保額，將可獲永久保費八折優惠。

友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭相信，「手術」定義採用政府自願醫保手術表，以讓產品貫徹透明、清晰、客觀原則。她又指，新產品會以25至40歲較年輕客戶投保居多，因癌症漸趨年輕化，青年或擔心一旦罹患，未必夠錢治療。

友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成補充，假設受保人確診癌症，要接受化療、電療，但毋須接受自願醫保手術表中的大型手術或複雜手術，受保人在癌症重點治療方面會獲2分，加上確診癌症獲2分，嚴重程度累積分數達4分，可獲賠償保額20%。客戶在保單繕發日期起計的90日等候期之後，便可獲得保障。