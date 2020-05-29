【新冠肺炎】耀才證券︰旗下投資App交易宗數按季飆逾九成

耀才證券﹙1428﹚去年初斥資八位數研發「耀才證券(寶寶)」及「耀才期貨(豆豆)」手機交易程式(APP)，設 AI3.0 功能（行為認證、新聞追蹤、自選組合偵察），開戶只需3分鐘，落盤速度快至0.0028秒。

疫情下，耀才最新指，客戶只要掌握耀才寶寶及豆豆APP，便能足不出戶極速完成開戶程序、買賣全球金融產品，以及盡情瀏覽環球財經資訊，APP推出至今累積下載量近30萬。該公司又稱，不斷加大金融科技、軟件及硬件配套的資源投入，致力開發「寶寶」、「豆豆」APP的新功能，以迎合投資者的需要，例如在「耀才寶寶」APP增設「持倉賺蝕」、「自行沽碎股」、「一個月成交紀錄」、「窩輸牛熊證搜尋」、「牛熊證街貨量」及「智能選股」等多種功能，更推出由金管局認可的「eDDA存款服務」，令客戶的存款方式變得更簡單方便。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，今年初新冠肺炎疫情肆虐，加快了線上經濟的崛起，為企業帶來了挑戰與機遇。幸而集團早著先機，全力打造「寶寶」、「豆豆」APP，配合強大的分行網絡覆蓋全港核心區域，線上線下的投資服務將兩者優勢互補，令集團業務逆市創下佳績 。

他續指出，普羅大眾在疫情期間足不出戶，更帶動今年首季「耀才寶寶」APP的交易宗數較上季度大幅飊升逾九成。

耀才近日獲頒發 「傑出股票及期貨交易App」大獎，為集團第二度奪此獎。