【網易上市】毛利率55%勁過騰訊　兩大遊戲巨頭點樣揀？

再有中概股回家，網易（美：NTES）搶先京東來港第二上市，這家內地遊戲公司「二哥」最大對手是騰訊（0700），近8成收入來自遊戲的網易，錄55%的毛利率較騰訊還高，但投資價值又是否更吸引呢？

在美國上市已經20年的網易，收入和盈利幾乎年年以雙位數增長，過往10年股價漲逾10倍，為股東創造豐厚回報。截至周四（28日），網易股價收報366.25美元，市值達473.18億美元（折合3,690億港元），為中國第6高市值的互聯網公司，僅次於京東，但對比騰訊的近4萬億港元市值，還有一段距離要走。

網易自主研發了《夢幻西遊》、《大話西遊》、《陰陽師》、《荒野行動》、 《第五人格》等數十款備受玩家喜愛的熱門手遊和端遊。（資料圖片）

網遊佔收入比重79%

遊戲業務是網易主要收入來源，據網易最新首季業績，收入增長18.3%至170.6億元（人民幣．下同），當中網絡遊戲收入增長14.1%至135.2億元，佔其總收入達79%，其他業務包括有提供智能學習的網易有道，和網易雲音樂、網易傳媒等。

至於騰訊，首季網遊收入為372.98億元，較網易高出近3倍之餘，按年增速錄31%亦較佳。然而，網遊收入只佔騰訊收入的34.5%，其餘由社交網絡、廣告業務、金融科技等貢獻，業務更為廣泛。

網易毛利率高於騰訊

再看，網易首季毛利率為55%，遠較騰訊49%為高。只是，正因騰訊業務廣泛，部分業務如騰訊雲、微信小程序等仍在獲客階段，盈利非首要目標，故單純比較兩公司的毛利，或許不太公平。

兩大遊戲公司數據比較。

去年海外手遊收入超騰訊

網易也非沒有亮點，其首季海外遊戲收入，佔遊戲收入比重超過了10%，有望成遊戲業務未來增長動力，而網易旗下不乏知名IP合作遊戲，自主研發遊戲表現亦不俗，實力不亞於騰訊。

據招股文件，公司與暴雪、漫威、微軟及華納兄弟等全球IP巨擘及工作室長期保持合作，亦自主研發了《夢幻西遊》、《陰陽師》、《第五人格》等遊戲，於2019年中國10大最暢銷網絡遊戲中，有4款便為網易自主開發的遊戲。

據App Annie基於Google Play及iOS的綜合數據，去年內地遊戲公司的海外手遊收入排行榜中，網易位列第二，騰訊亦要屈居第三。隨著內地對網遊的限制愈來愈多，遊戲審批愈趨嚴格，拓展海外可擺脫單一市場風險。如果投資者想專注投資於遊戲公司，網易也許可以納入你的清單。