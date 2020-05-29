【美股】特朗普針對中國力度溫和　美股收市個別發展

美國總統特朗普在當地東岸時間5月29日下午2時（本港30日凌晨2時），就處理中國問題及「港版國安法」舉行記者會。亞太區股市及歐洲股市均下跌。美股在記者會前低開低走，中段跌幅擴大至超過300點，不過，特朗普制裁中國的力度相對溫和，道指收復逾300點跌幅；納指就抽高超過1%。

【04:30】美股收市個別發展

特朗普制裁措施未見細節，亦無宣布取消中美首階段貿易協議，投資者的憂慮紓緩，美股道指收報25383點，跌17點或0.07%；標指收報3044點，升14點或0.48%；納指收報9489點，升120點或1.29%。

【03:00】特朗普在記者會中宣布，會開始取消給予香港特別待遇的政策豁免的程序，並制裁參與削弱香港自治的香港官員，由於制裁中國力度較預期溫和，道指轉升。

恒指夜期收市亦倒升128點，收報22897點。

【01:40】道指插逾200點

道指報25149點，跌250點或0.98%；盤中低見25031點，跌幅達到368點。標指數最新報3010點，跌18點或0.63%；納指現報9371點，微升2點或0.03%。

【01:00】歐洲股巿下跌

英國富時指數收巿報6076點，下跌142點；德國DAX指數收報11586點，跌194點；法國CAC指數收報4695點，跌75點。

【21:59】納指升幅擴大

道指跌幅收窄，最新報25315點，跌84點或0.3%，標準普爾指數最新報3025點，跌4點或0.2%，納斯最新報9407點，升38點或0.4%。

【21:55】夜期低水213點

夜期最新報22748點，跌21點，低水213點。

【21:33】美三大指數早段疲弱

美國三大指數早段疲弱，道指早段跌137點或0.5%，最新報25263點；標準普爾指數最新報3020點，跌9點或0.3%，納指最新報9375點，升6點或0.1%。

【19:11】美三大指數期貨跌幅收窄

道指期貨跌幅收窄，最新報25365點，跌91點或0.4%，標普期貨最新報3031點，跌6點或0.2%，納指期貨最新報9440點，跌19點或0.2%。

【16:07】美三大指數期貨向下

美國三大指數期貨向下，道指期貨跌207點或0.8%，最新報25250點，標普期貨跌23點或0.8%，最新報3014點，納指期貨最新報9396點，跌64點或0.7%。

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報6159點，跌59點或1%，德國DAX指數最新報11596點，跌184點或1.6%，法國CAC指數最新報4712點，跌58點或1.2%，西班牙IBEX指數最新報7149點，跌75點或1%，意大利MIB指數最新報18202點，跌148點或0.8%。