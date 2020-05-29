保監局︰內地客首季新造保單保費按年急挫近六成

保險業監管局公布，2020年首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到1,650億元，較去年同期上升10.9%。

2020年首季有效長期業務的保費收入總額為1,467億元（上升11%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為1,244億元（上升7.3%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為64億元（下跌2.7%）；以及退休計劃業務，其供款為139億元（上升72.7%）。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為351億元（下跌27.5%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為325億元（下跌28.8%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為25億元（下跌6.2%）。

合資格延期年金保單 累售13.3萬份

合資格延期年金保單自2019年4月推出後的一年內，保險公司截至2020年3月底為止共出售約13.3萬份保單，保費共94億元。投保人的平均投保年齡為47.5歲，每份保單的平均年度保費約為7.1萬元。就2020年首季而言，單季共出售超過3.6萬份保單，涉及新造保單保費達25億元，佔個人業務總額的7.3%。

值得一提，由內地訪客帶來的新造保單保費為54億元（下跌57.7%），佔個人業務總額15.5%。整體而言，為控制2019冠狀病毒疫情而實施的限制跨境人流措施，導致首季保費錄得單季27%的跌幅。危疾、終身壽險及醫療產品仍是主要保險產品，分別佔內地訪客新造保單48%、37%和4%。約98%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

至於一般保險業務，今年首季的毛保費為183億元（上升10.1%），淨保費則為122億元（上升7.4%）。由於直接業務承保表現改善和分入再保險業務明顯轉好，整體承保利潤由4,400萬上升至3.29億元。