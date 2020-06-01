聯儲局預測模型料第二季GDP收縮逾5成　4月居民儲蓄率創新高

新型冠狀病毒肺炎疫情疊加示威活動，美國經濟正遭遇多重打擊，分析預計美國二季度GDP將腰斬。

綜合媒體6月1日報道，前美國食品藥品監督管理局局長斯科特·戈特利布（Scott Gottlieb）5月31日發出警吿：美國新冠肺炎疫情仍未得到控制，愈演愈烈的示威活動將導致疫情的加速傳播。其中，示威活動的震中明尼蘇達州的新冠肺炎感染病例已經開始上升。

美國經濟在疫情之下突然陷入蕭條，圖為美國KOHL『s商場門口的停車場空空蕩蕩。（AP）

此外，據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的新冠疫情統計數據顯示，截至美國東部時間5月31日15時32分，美國新冠肺炎累計確診病例超過178萬例，為1,780,897例，累計死亡病例為104,115例。

5月29日，亞特蘭大聯儲GDPNow對於美國第二季度的GDP增長率預測為下降51.2%，這是當前對於美國GDP前景的預測中較為悲觀的一個。值得一提，亞特蘭大聯儲GDPNow雖然是不經主觀調整、僅考慮模型的非聯儲官方口徑，但作為基於實時數據的實際GDP連續估計廣受研究者認可。此前，紐約聯儲Nowcast也更新了對美國GDP的預測從負30.5%降至負35.5%。

值得關注的是，美國個人儲蓄率在4月達到了驚人的33%，創下該數據在上世紀60年代開始統計以來的新紀錄。此外，美國4月個人支出按月下降13.6%。考慮到美國經濟增長長期以來都是由居民消費驅動的，實際消費支出的沉重打擊讓美國2020年經濟狀況實在不容樂觀。

美國聯邦儲備委員會5月27日發佈的全國經濟形勢調查報吿顯示，新冠肺炎疫情導致美國經濟出現「混亂局面」，大部分轄區經濟活動急劇下降，整體經濟活動也下降，就業繼續減少。