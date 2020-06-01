【持續更新】恒指升幅擴大　曾逾700點

上周美國總統特朗普宣布，將取消香港特殊地位，並制裁香港官員。港股今早不跌反升。

【09:40】日本股市重上22000點

亞太區股市普遍上揚，日本股市重上22000點，最新報22078點，升200點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5774點，升19點或0.3%，台灣加權指數最新報11058點，升116點或1.1%，南韓KOSPI指數最新報2055點，升26點或1.3%。

【09:35】港股升幅曾逾700點

港股今早高開後升幅擴大，曾升逾700點，最新報23636點，升675點；國指最新報9789點，升228點。

【09:27】滬深股市齊高開

內地股市輕微高開，上證最新報2871點，升19點或0.7%，深成最新報10837點，升91點或0.9%，滬深300最新報3901點，升34點或0.9%，創業板最新報2105點，升18點或0.9%。

美元兌港元於亞洲交易時段上揚，最新報7.7517，升5點子。【09:24】港股高開578點

港股今早高開578點或2.52%，報23539點；國指開市升220點或2.3%，報9781點。

騰訊（0700）升2.2%，報419.4元；滙控（0005）升0.8%，報36.2元；友邦（1299）升3.4%，報65元，中移動（0941）升2.8%，報55.56元；阿里巴巴（9988）升2.9%，報200元；美團點評（3690）跌1.1%，報145元。