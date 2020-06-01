【港版國安法】陳茂波稱香港實行聯繫匯率制度　毋須美國同意

人大通過「港版國安法」草案後，美國總統特朗普批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇，市場關注港匯會否出現波動。財政司司長陳茂波今早出席財經事務委員會會議時強調，根據《基本法》香港不實行外匯管制政策，重申港幣可自由兌換，資金可自由進出。

陳茂波指，聯繫匯率制度早於《美國──香港政策法》落實，港府行聯匯制度，毋須美國同意，最重要是港府有足夠實力實踐制度承諾。他重申，香港外匯儲備規模達4,400億美元，是基礎貨幣兩倍以上，香港銀行體系資本充足率20%，流動充足率160%，銀行體系呆壞帳撥備0.6%，反映銀行體系健康，資產質素高。

另外，他指出香港第一季合計零售業銷貨量按年下跌36.9%，今午將公布4月份數字，預料跌幅仍大。

他說，本地通脹壓力短期應會減退，預計全年通脹率2.2%。短期內香港出口表現持續受壓，本地經濟活動需時復元，倘本地疫情持續受控，而香港的主要貿易伙伴重啟經濟計劃能順利開展，香港經濟可望在下半年逐步走出谷底。

陳茂波：國安法有利維持營商環境

陳又提到，社會暴力事件近期似乎捲土重來，過去一年更出現恐怖主義跡象，認為分離主義令本地及海外投資者擔心香港政治及社會存在不穩風險，有必要和迫切性引入國安法。他相信立法有助減低危害社會安全及政治穩定的風險，有利維持本港營商及投資環境，長遠可鞏固本港作為金融、貿易及航運中心地位。