香港吉野家董事局成員有變　合興CEO洪明基辭任　曾撐警惹爭議

合興集團（0047）大股東洪氏家族，持有本港吉野家經營權。近日吉野家香港董事局成員有變動。據《明報》報道，作為洪家第三代﹑現為合興行政總裁的洪明基，已於上月13日辭任吉野家快餐（香港）董事，由合興旗下、北京吉野家快餐高層郭培廉接任。

郭培廉接任董事

據《明報》報道，香港吉野家股份分為A、B、C三類，三類股份每股股本不同，以總股本比例計，洪氏家族私人持有的BVI公司Hop Hing（Coopers）持股量約83.9%，日本吉野家持有16.1%。

翻查公司註冊處顯示，洪明基辭任後，董事名單仍包括合興營譽主席、洪明基叔父洪克協的兩名女兒洪詩琪及洪韻琪、香港吉野家高層陳錫堯、郭大康，以及兩名日本吉野家代表，分別是吉野家（中國）投資董事長安井昭裕及日本吉野家控股董事松尾俊幸。

洪明基「撐警」惹爭議 部分市民罷食

自反修例風波爆發後，有警員因撕走連儂牆文宣，被諷刺為「撕紙狗」。吉野家於Facebook專頁發「抽水」文章，解釋「獅子狗」的名稱為「竹輪」。洪明基其後表示，事先不知情，稱已炒掉相關員工及外判廣告公司，加上承認出席撐警大會，令部分市民因此提出「罷食吉野家」，多間分店遭黑衣人破壞。

同時，受上述事件及「新冠肺炎」疫情影響，吉野家生意大跌，部分分店被指欠租。