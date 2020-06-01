東驥龐寶林：港股22500見支持　人民幣貶值風險小

東驥基金管理董事總經理龐寶林稱，美股預期短期內將會橫行，或者回落多少才再抽上。對於中美貿易戰，他直言是市場心理預期之內，相信港股市場在22500點可見支持，短線上望24000點，年底可望26000點。但因為6月將迎來更多港版國安法的細節，屆時美國亦會有相應行動或言論，要注意此方面的風險。

至於恒指將納入「同股不同權」的企業，他坦言是特朗普助港交所（0388）一把，由於香港一直很希望可以將中概股帶回香港，「流晒口水」，這些不少是增長股，好像美國的FAANG，預期未來幾年騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）可保持增長，有別於金融股具明顯的周期性。

龐寶林更提到，未來將有更多新經濟股分拆子公司上市，例如阿里的螞蟻金服，情況就像當年閱文（0772）上市後大幅走上，帶動母公司騰訊股價向上，撐大母企市值，他認為未來很大機會出現類似情況。

留意舊經濟股追落後

他相信，港股下半年將會慢慢向上，隨著美國大選接近，相信目前最大矛盾在於港版國安法，但認為特朗普已經大手出招，相信未有太大意外，預期股市有機會於6月見底。

龐寶林建議「揀股不揀市」，看好新經濟股之餘，亦要留意舊經濟追落後，又提到年初至今強積金股票基金表現仍為負，但5月已錄增長，股票表現跑贏債券。

近期人民幣一度走弱，逼近歷史新低，但東驥認為人民幣貶值風險不大，反而不投資才是最大的風險，當離岸人民幣跌至7.2的時候，相信會有資金大手追入人民幣資產，當人行宣布減息，投資者能夠賺匯、賺息的機會大。