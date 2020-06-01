4月零售額跌幅收窄至36.1%　珠寶首飾仍跌逾七成

新冠肺炎疫情有所好轉，本地零售數據連跌14個月。據政府最新統計，4月的零售業總銷貨值的臨時估計為241億元，按年跌36.1%，好過市場預期，零售總銷貨量的則按年37.5%。首4個月合計的總銷貨值的臨時估計按年跌35.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，4月百貨公司貨品的銷貨價值跌18%；食品、酒類飲品及煙草跌14%；其他未分類消費品跌28.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌21.7%；服裝跌63.6%；藥物及化妝品跌62.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌76.6%；汽車及汽車零件跌19.2%；燃料跌14.1%；書報、文具及禮品跌39.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌55.6%；中藥跌35.3%；以及眼鏡店跌43.2%。

逆市上升的類別繼續是超級市場貨品，按年上升14.4%；傢具及固定裝置亦升1.6%。

政府發言人表示，4月零售銷售的按年跌幅仍然龐大，儘管較3月份有所收窄，反映疫情及防疫措施對與消費及旅遊相關活動構成的干擾仍然嚴重。另外，雖然疫情在香港有所減退，但由於訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況和各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業的經營環境依然充滿挑戰。