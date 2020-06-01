6月首日漲771點　「六絕月」如何部署　專家：23800橫行區成阻力

縱然香港的疫情發展稍見改善，近期只有零聲個案，正當投資者憧憬市場氣氛轉好，但人大突如其來推行《港版國安法》，加上中美關係進一步交惡，最終港股於「五窮月」難逃一劫。

恒指由4月底的24643點，累跌1,682點至5月底的22961點，跌幅為6.8%；同期美股標普累升4.5%；上證指數則累跌0.27%；港股明顯跑輸外圍。

「五窮六月七翻身」，今年港股經已應驗了「五窮月」，但「六絕月」首個交易日卻急升超過700點，到底6月港股走勢何去何從？

富途證券分析師聶振邦表示，中美首階段協議的落實情況仍存落差；今日有傳中國停購部分美國大豆。（新華社）

富途證券分析師聶振邦表示，上周五港股下跌時，主要是市場人士憂慮美國對香港實施經濟制裁。不過在周六美國總統特朗普的記者會上，只有大致關於簽證及犯罪引渡，並未有實質的經濟制裁措施。聶振邦更提到，有分析指出中國透過人大成立港版國安法，若美國干預中國立法將違反國際法，故此這個層面香港實際上有一定保障。

他預期市場會消化國安法的不明朗因素，若恒指能夠企穩23800點，即4月6日至5月21日的橫行區底部，可上望24400點。聶振邦料短期內的不明朗因素在於中美貿易關係轉差，即使中美早前達成首階段協議，但落實協議與預期仍有落差，加上特朗普會借疫情問題再向中國施壓，不宜過於樂觀。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，今月首兩周港股要為中概股回歸「做好氣氛」，料全月走勢「先高後低」。（資料圖片）

溫傑：先高後低 最差可試22000點

光大新鴻基財富管理策略師溫傑的看法較悲觀，雖然特朗普在記者會上沒有具體的制裁措施，相信未來一兩周是港股的喘定期。但留意到上周五港股的沽空比率達到兩成，屬於金融海嘯的水平，反映市場預期波動較大。

由於今日港股大升700點，溫傑相信向上的水位不多，預期全月波幅大約2,000點；由於首兩周要為中概股回歸「做好氣氛」，相信本月港股「先高後低」，在22000點至24000點的區間上落。

對於近日的資金流向，他指出人民幣轉強，加上人行推出達6,700億元人民幣的逆回購，以及兩會政策即將落地，故此近日北向資金流入增加。

至於強勢股美團（3690）近日連環破頂，他認為主要是有部分因MSCI增加股票佔比，但股價已創新高，不建議投資者高追。