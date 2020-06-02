Apple Pay八達通正式推出　可用iPhone及Apple Watch作支付工具

八達通今日正式登陸Apple Pay。八達通宣布已可以在iPhone及Apple Watch上使用，又指出配合Apple Pay的特快交通模式，客戶在乘住交通工具，透過iPhone及Apple Watch，簡單「嘟」一聲便可以暢通無阻。

八達通公司稱，客戶無須Face ID或Touch ID解鎖，亦無須其他操作使用，交易詳情和結餘即時顯示於iPhone或Apple Watch屏幕上。

不過，由於 Octopus on Apple Pay 推出首日後反應熱烈，由上午11時30分至中午12時19分有大約有5,000名用戶未能成功加設新卡到系統上。八達通現正為該批客戶進行修復，當完成處理後會即時通知。

客戶只需幾個簡單步驟，便可透過「銀包」app或八達通App於iPhone加入八達通，客戶亦可隨時隨地在iPhone上的Apple Pay為八達通增值，無須排隊輪候及使用八達通增值機，最高儲值額為3,000元。八達通強調在iPhone和Apple Watch上開設、使用或增值八達通，並沒有任何額外服務收費。

八達通公司強調，Apple不會知悉用戶去過的地方，買了什麼，在何地購物，以及所用的金額。（歐嘉樂攝）

八達通行政總裁張耀堂表示，很高興宣布萬眾期待的八達通在iPhone及Apple Watch服務面世，憑藉Apple流動裝置在香港的普及程度，加上八達通擁有極高的市場滲透率，公司致力擴大服務範圍，透過這個嶄新平台接觸更廣泛的用戶，加快流動支付在香港的發展。

八達通行政總裁張耀堂指出，八達通在iPhone及Apple Watch服務面世，加快流動支付在香港的發展。（歐嘉樂攝）

對於港人較為關心的安全和私隱問題，八達通公司強調Apple不會知悉用戶去過的地方，買了什麼，在何地購物，以及所用的金額。

八達通在iPhone及在Apple Watch，適用於iPhone 8及Apple Watch Series 3或以上型號產品，系統必須更新至iOS 13.5及watchOS 6.2.5版本。客戶如想將八達通加到iPhone，先要打開銀包app並按「+」，然後開啟iPhone的Watch App，再點擊「Wwallet＆Apple Pay」，即可將八達通加到。

李玉兒稱，新功能涵蓋成人﹑長者及租用版八達通。（歐嘉樂攝）

至於轉移實體卡到手機使用八達通功能，會否無法使用既有優惠？八達通卡營業及市務總監李玉兒表示，大部分優惠會轉移到，但個別小數商戶或未納入範圍，客戶或要先自行向有關商戶查詢。

她表示，今次新功能涵蓋租用版的成人、長者，以及租用版的個人八達通。殘疾人士八達通因屬含乘車優惠的特殊八達通，故未獲涵蓋。至於銷售版八達通、享港鐵乘車優惠的學生八達通同樣亦不納入新功能。

她提醒，客戶若使用實體卡，欲使用轉乘優惠，就不宜在第一程途中將實體卡轉往iPhone或Apple Watch，否則不能獲取轉乘優惠。同樣，若用實體卡泊車，之後轉入iPhone或Apple Watch使用，相關優惠亦不能跟隨轉移。