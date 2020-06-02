光大新鴻基對下半年審慎樂觀　恒指目標為26500點　薦8隻重點股

光大新鴻基發表下半年環球投資市場展望，對下半年審慎樂觀；並預期下半年投資市場波幅偏高，籲投資者採取分散部署策略，宜在股市調整時分段吸納股票。該行預期恒指下半年目標26,500點，最低點為21,000點至22,000點，較難跌穿今年低位；國指目標11,000 點；上證綜指目標3,100點。

該行認為，恒指在月線、季線、年線都處於上升通道，預期下半年繼續維持於上升通道運行，重點推介5G相關股、新經濟股、濠賭股，物管股，8隻重點股份包括中興（0763）、鐵塔（0788）、保利物業（6049）、佳兆業美好（2168）、阿里（9988）、美團（3690）、銀娛（0027）、澳博（0880）。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然股市理應反映未來的經濟，但現時股市大幅跑贏實體經濟，已經與現實脫勾，預期未來「黑天鵝」與「灰犀牛」的出現，建議投資應維持平衡，「唔好心急，趁低吸納莫高追是重中之中」。

美國總統特朗普上周在記者會上宣布有關香港的政策，被市場認為「雷聲大雨點小」，更被拜登指未夠強硬。(AP)

溫傑提到，即使疫情有見頂跡象，受感染人數已達到600萬，受影響的人口達10億至20億，但要留意可能有第二波疫情。該行的基本判斷是疫情對經濟的最大影響已經過去，可以進入緩慢的復甦。至於中美關係方面，該行看法較淡，由於今年不同候選人都會打「反華牌」，就連民主黨候選人拜登都認為總統特朗普不夠強硬，美國大選好大機會成為中美關係的「黑天鵝」。

該行相信，中美關係將會介乎在美日的貿易戰與美俄冷戰之間，維持「打打談談、談談打打」的情況，但因為兩者關係密不可分，故此會談而不破。對於國安法的影響，溫傑坦言市場目前未知具體措施，本土因素對恒指影響未必太大，但強調大家要考慮國安法落實後，縱然特朗普上周的記者會被指「雷聲大雨點小」，但不排除日後美國會有制裁措施落地，中國亦有反制政策，最終上演中美大博奕，難以量化影響。