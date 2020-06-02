金條正被運往紐約金庫　交易員瘋狂進口幾百噸黃金

過去兩個月，在新冠肺炎疫情給全球市場造成嚴重衝擊的同時，大量的金條正在被運往美國紐約的金庫。

《介面新聞》報道，5月底瑞士海關發佈的數據顯示，4月瑞士對美國的黃金出口飆升至111.7噸，佔瑞士當月黃金出口總量的85%。

而在2014年至2019年期間，美國平均每月從瑞士進口的黃金不超過2噸，約佔瑞士黃金出口總量的1%，貴金屬諮詢公司Metal Focus近期的報吿顯示。瑞士是主要的貴金屬交易、庫存和精煉中心。

美國4月的進口數據尚未公佈，但3月的黃金進口量超過了30億美元，為至少十年來的最高水準。

俄羅斯央行是全球央行購金需求的主力。（視覺中國）

雖然金融市場上每天都有數百億美元的黃金換手，但是將實物黃金在倫敦、蘇黎世或紐約交易中心的金庫之間轉移的交易規模要小得多。

不過，由於新冠疫情對供應鏈造成衝擊，這種情況發生了改變。自3月下旬疫情開始導致航班停飛、瑞士的精煉廠停工以來，交易員們擔心無法及時將黃金運至紐約，以滿足期貨合約實物交割的需求。

這促使黃金期貨的價格大幅飆升，期貨與現貨之間的價差一度升至每盎司70美元。這也給了一些敢於冒險的交易者套利的機會：在其它地方買入現貨黃金，將其運至紐約，然後賣出期貨，從價差中獲利。

而對負責運輸貴金屬的物流公司而言，這既是良機，也是個挑戰，因為通常用來運輸黃金的客運航班基本停飛，而且Comex倉庫所在的紐約市正好處在美國疫情的中心。

不過，分析人士指出，貴金屬運輸公司的好運可能還會持續一段時間，Comex 6月交割的黃金期貨價格已經低於現貨，但此後交割的黃金期貨依然享有溢價。