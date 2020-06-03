美國抗議活動給經濟蒙陰影　分析師憂市況趨波動

國際新型冠狀病毒肺炎疫情趨於穩定，各國在積極復甦經濟，但是美國的抗議示威活動給經濟前景再次蒙上陰影。

美股高收，道指收盤上漲267.63點，報25742.65點；納指漲56.33點，報9608.37點；標普500指數漲25.09點，報3080.82點。

截至6月2日收盤，標普500指數較其在3月23日創造的近期低點2191.86點已反彈超過40%，較其近期歷史最高點差距為9.2%。納指較其2月19日的歷史最高值9838.37點差距僅為2.3%。

疫情疊加抗議示威活動，美國經濟陰影重重。圖為，2020年6月1日，美國喬治亞州亞特蘭大市中心的示威抗議者。（Reuters）

RBC首席美國股票策略師警吿稱，國際地緣政治關係和美國內亂可能會在6月份引起股市波動。他表示：「新冠肺炎疫苗的好消息提振5月股市上漲，但國際關係和美國內亂可能會在6月份引起關注。標普500指數仍然受到新聞消息的驅動。」

6月2日，美國抗議員警暴力執法活動進入第6天，抗議規模與範圍都在迅速升級，從明尼蘇達州迅速擴散至全國，加入抗議隊伍的群眾越來越多。第5天時，約有70餘城爆發了抗議示威行動，第6天這一數字已迅速擴大到170餘個城市。

本次動亂對於正在尋求經濟復甦的美國來說無疑是雪上加霜。紐約市內奢侈品雲集的第五大道、潮牌店聚集的蘇荷區幾乎所有商家都遭遇洗劫一空。紐約大學附近的餐廳和夜生活區東村也未能倖免，銀行營業廳是重點襲擊對象之一。不少商家在新冠肺炎疫情爆發初期已經用木板加固店面，也未能逃過一劫，木板也被擊破。