金管局夥銀行業推培育人才計劃　提供300職位予大學應屆畢業生

金融管理局聯同銀行業推出「銀行業人才起動計劃」，為業界培育人才，並為有志從事銀行業的參與者提供機會，為日後的事業發展作好準備。計劃由今年9月初開始，為期6個月，旨在為本地大學的應屆畢業生，提供為期6個月的工作機會及銀行業相關的特定培訓。

該計劃下，銀行、儲值支付工具營運商連同金管局將提供合共約300個職位，包括零售及商業銀行業務的前線營運以至後勤工作。金管局會與金融學院、香港銀行學會及知名的業界從業員舉辦入職講座及專業培訓課程。金管局會向參與機構資助最多達計劃參與者月薪（12,000港元）的50%及有關畢業生參加相關專業培訓課程的費用。

參與資格方面，於2020年畢業的本地大學本科生可申請參加計劃，學科則視乎相關職位的性質及參與機構的需要而定。計劃將由本月15日開始接受申請，參與機構在面試後會於7月底左右公布甄選結果。

香港銀行公會及所有本地大學皆支持計劃。金管局總裁余偉文表示，大學畢業生在經濟衰退期間投入就業市場會面對不少困難，金管局得到銀行業全力支持推出此全新計劃，為有志從事銀行業的應屆大學畢業生提供短期的工作安排及難得的學習機會，令人鼓舞，而且計劃有助充實銀行業的人才儲備以支持香港銀行業的未來發展，業界亦因此而受惠。

有關參與機構提供的職位的資料及其他詳情，會由本月15日起載於計劃管理人香港銀行學會的網站。