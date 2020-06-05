中美角力新戰場　蓬佩奧籲全球證交所強化監管中企

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo） 警吿投資者應嚴防中國企業造假財務、涉嫌詐欺的慣用手法，並建議將納斯達克交易所收緊上市規則，作為全球證券交易所的榜樣。

繼日前制裁33家中企、增加中國媒體被列為「外國使團」的名單後，收緊上市規則遏制中企海外圈錢，已成為美中貿易角力另一焦點。蓬佩奧呼籲，全球證券交易所強化監管中企，特朗普政府計畫讓一些未具財報透明度的中企，難以在中國境外交易所交易。

蓬佩奧籲全球收緊中企上市規則。（路透社）

美國國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉赫（Keith Krach）表示，中企真正的問題是缺乏透明度，也沒有向美國投資者披露該有的資訊。任何國家都不得騙美國投資者，以創造不公平的優勢，特別是在美國市場上。

上市公司會計監督委員會 （PCAOB） 由於無法核查在美上市中國公司的審計結果，克拉赫表示，特朗普（Donald Trump）政府正推動讓美國投資者深入了解中國不透明的財務慣例。

在近日引發爭議的大型中企裏，中國的大型咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」，近年以挑戰星巴克之姿問鼎中國咖啡市場。瑞幸於 2019年初在美國進行了首次公開募股，但不到一年就因造假財務、涉嫌詐欺，被那斯達克交易所暫停交易，並被要求摘牌退市。

納斯達克交易所5月20日證實，已提交新的規則至美國證券交易委員會（SEC），變相遏制中國小型公司到美國證交所IPO。

修訂規則包括基於公司的審計質量、審計機構資格提出新的上市要求；針對特定區域公司，提出新的上市要求；針對特定公司管理層，提出新的特定要求。