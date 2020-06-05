人行：支持香港國際金融中心建設　維護金融穩定繁榮

人民銀行黨委書記郭樹清日前主持召開黨委會議，落實《政府工作報告》工作，當中提到，堅定不移支持香港國際金融中心建設發展，維護香港經濟金融穩定繁榮。

會議強調，按照「穩健的貨幣政策要更加靈活適度」要求，不折不扣落實好《政府工作報告》提出的涉及人民銀行的各項任務。

會議亦強調，切實提高金融服務實體經濟的質量和效率，綜合運用和創新貨幣信貸工具，支持擴內需、助復產、保就業，為疫情防控、復工復產、實體經濟發展提供精準金融服務。近期要首先把普惠小微企業延期還本付息和購買普惠小微信用貸款兩項支持政策落實好，幫助中小微企業渡過難關。

此外，會議提到，堅決打好防範化解重大金融風險攻堅戰，加強金融領域重大風險防控，對各類不穩定因素高度警惕、認真研判、快速應對，牢牢守住不發生系統性風險底線。

至於近期牽涉國安法立法而備受國際社會爭議的香港，這次會議就強調，堅決支持建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅定不移地維護「一國兩制」，堅定不移地支持香港國際金融中心建設發展，維護香港經濟金融穩定繁榮。

會議最後亦強調，堅決落實「兩個維護」，馳而不息加強全系統作風建設，始終保持央行系統懲治腐敗高壓態勢，推動全面從嚴治黨向縱深發展。