【中概股回家】京東通過上市聆訊　正式上載初步招股書

網易（9999）之後，京東亦通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。

據招股文件，京東在增長戰略一欄表示，會以有質量增長為核心，策略包括進一步擴大規模並增強規模經濟；進一步通過增強用戶互動和擴大客戶群體來提升客戶體驗；提升以供應鏈為基礎的技術服務能力；及強化團隊、組織與文化。

京東2017年、2018年、2019扶的收入分別為3,623億元（人民幣．下同）、4,620億元、5,769億元。持續經營淨虧損分別為1,900萬元、28.01億元，至2019年轉虧為盈，賺118.9億元。

股權架構方面，主席劉強東以美國存託股的形式持有並控制1,400萬股A類股，及4.22億股B類股（可投20票），總持股佔15.1%，但控制公司78.4%的總表決權。黃河投資（騰訊子公司）持股17.8%，為最大股東。沃爾瑪持股則為9.8%。

回應美參議院監管風險

對於美國參議院早前通過《國外公司問責法案》，海外公司若於該法案生效後連續三年不受PCAOB審查，美國證交會將禁止其於美國任何交易所上市。

京東指，該等法案的頒佈或其他有助美國監管機構獲取審計信息的努力，對包括京東在內的受影響發行人而言，可能會引發投資者的不確定性，而京東美國存託股的市場價格可能會受到不利影響，倘未有解決問題以及時滿足PCAOB的檢查要求，京東可能被退市。

此外，對於近期有媒體報導稱美國政府或會審議限制或禁止中國公司進入美國資本市場。京東指，若任何該等審議成為現實，由此訂立的法律或會對於美國上市的中國發行人股票業績造成重大不利影響。