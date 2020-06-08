京東﹙9168﹚今起招股　多間銀行豁免認購手續費「吸客」

中概股掀「回家潮」，今日輪到電商平台京東 （9618）招股，多間銀行出招吸客。

中銀香港﹙2388﹚宣布推出相關新股認購及融資認購優惠。該行指，如客戶於6月8日至11日「京東」公開招股期內經中銀香港認購，可獲豁免新股認購手續費。

另外，中銀香港推出新股融資認購優惠，融資成數高達90%，年利率劃一1.68%，最低借款金額為10萬元。中銀香港表示，融資申請額度有限，先到先得。

此外，透過中銀香港手機銀行開立新證券賬戶及美股服務，可享100元電子超市禮券，兼享首6個月無上限買入港股、中國A股或美股$0經紀佣金優惠。存入港股或中國A股，可享高達4,000元中銀信用卡免找數簽賬額。

恒生大新推新股認購優惠

恒生銀行（0011）推出證券服務優惠，6月8日至11日優惠期間，客戶經恒生個人e-Banking或自動化新股認購熱線認購指定新股，可享認購新股手續費100港元全免。客戶經恒生個人e-Banking認購指定新股並申請新股貸款，可享特惠貸款年利率（實際年利率低至1.9%）。

大新銀行（2356）推出「京東」新股認購貸款優惠，親臨該行各分行申請「京東」新股認購貸款，可享豁免手續費、貸款利率低至1.68%p.a.（只適用於貸款額達50萬至500萬港元），客戶亦可透過該行多元化申請途徑認購新股，包括流動交易平台、網上證券服務及專人接聽電話服務。