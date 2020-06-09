【國泰停牌】《彭博》﹕涉供股集資　《無綫》﹕港府泵水拯救

國泰航空（0293）今早連同兩大股東太古（0019）及國航（0753）開市前停牌，惹來市場人士不少猜想。《無綫新聞》引述消息指出，政府會出手救國泰。消息指出，政府會向國泰提供財政援助，形式及金額最快今日下午於記者會上公布。

《彭博》則報道，指出國泰正考慮籌集資金，包括供股。報道引述消息人士指出，其中一個方案是進行供股；又指出該航空公司正與銀行磋商，最快會在今日公布。相關條款有機會更改。

另《彭博》引述United First Partners（UFP）指出，不排除停牌與太古將國泰出售予國航，或國泰進行配股集資有關。

United First Partners亞洲研究主管Justin Tang指出，潛在交易可能會以買賣協議出現，根據協該議，太古可能同將其持有的國泰股份售予國航；又指出若出現有關情況，或導致太古進行下一步重組。

他亦指出有另一個可能，就是國泰有可能通過配股以籌集資金，作為兩大股東的太古及國航，相信會提供支持。

借貸比率達1.31倍 今年首4月蝕45億元

受本地示威活動影響，加之疫情衝擊，剛走出燃油對沖虧損陰霾的國泰，近一年業績又轉差。2019年度收益按年減少3.7%至1,069.73億元，溢利大減近三成至16.91億元。

今年至今，國泰營運環境更加困難，首4個月虧損45億元，管理層直言未來數月財政前景非常暗淡。自新冠肺炎疫情爆發後，全球多個國家或地方宣布封鎖邊境，航空需求旋即大減，國泰在今年4﹑5月，運力只剩餘3%，在本月才增加至5%。

因應新冠肺炎疫情，多個國家或地區宣布封關，打擊航空客運需求。（張浩維攝）

截至去年底，國泰借款淨額按年大升四成至823.96億元，借貸比率高達1.31倍。受累今年業務轉差，市場早已估計國泰需要重組，或涉及品牌重整、注資行動，甚至遭太古賣盤等。事實上，國泰第三大股東卡塔爾航空（Qatar Airways）行政總裁Akbar al-Baker上月「開口」稱，願意向國泰提供援助，甚至向其注資。

不過，值得一提，據太古與國航的安排，兩間公司各自手上的國泰持股逾15%時，皆不可以向國泰提出全購，更不可接受第三方全購，除非獲國泰董事會推薦，而太古對國泰董事會擁有絕對控制權。換言之，國泰「變天」，需太古首肯。

為了紓緩資金壓力，國泰早前宣布將中銀飛機租賃（2588）出售6架777-300ER飛機，以套現55億元。同時公司亦透過裁員及放無薪假等措施，以節省員工。國泰早前宣布，有80%員工參與無薪假計劃，而關閉北美外站合共削減了逾400名人手。