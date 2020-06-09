李小加：國安法無礙港國際金融中心地位　中央會對港更支持

港交所（0388）總裁李小加發表網誌指，「港版國安法」立法不會影響香港國際金融中心地位，又認為美國應該很難在不嚴重損害自身利益的前提下通過「破壞」香港這些核心競爭力來實現打擊中國的目的。

他指，香港強大的國際金融中心地位對中國經濟發展起「血液」的功能，在過往改革開放四十年間，無論是對於中國內地還是西方世界來說，香港在每一個階段都起到了不可取代的作用。他形容，香港市場的功能從初期主要「輸血」逐漸升級為「造血」，大幅促進內地市場國際化進程。

中央也會對香港更有信心

他又表示，全國人大有關港區國安立法的決定不會影響香港國際金融中心的地位，因為國安法是針對特殊問題且適用範圍清晰及有限的特殊立法，而且「一國兩制」符合中國發展的根本利益，國安法的推出也完全不改變香港國際金融市場的特殊功能與作用。認為隨國安法塵埃落定後，香港的治安和社會環境會逐步回復穩定，中央也會對香港更有信心，會對香港更開放、更支持。

對於中美關係，李小加表示中美關係已經走到了一個特殊的十字路口，隨著美國逐漸將中國視為競爭對手而不是合作夥伴，雙方之間的博弈和紛爭會逐步加劇。但他指，美國應該很難在不嚴重損害自身利益的前提下通過「破壞」香港這些核心競爭力來實現打擊中國的目的。無論美國做什麼，它都不會改變一個事實：香港仍然會是中國最國際化、最自由、最開放的市場。這樣的香港符合中國的利益，符合美國的利益，符合世界的利益。