【國泰注資】390億資本重組能拯救國泰？　一文睇清專家分析

國泰航空﹙0293﹚今午於聯交所上載公告，宣布390億元的資本重組建議，包括向由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億元。這是香港政府首次直接注資到私人企業。

林少陽：避免清盤 經營者及股東樂見救援

以立投資董事總經理林少陽認為，由於全球航空業經歷十分差劣的環境，充滿挑戰，本來國泰隨時有清盤的風險，站在經營者及股東的立場，應樂意看到政府介入是次的資本重組安排。

他認為難以斷言有關安排是有利股東，始終由香港回歸以後，國泰一直沒有為太古帶來可觀的股本回報率，縱然大股東都未必希望要作出這樣的安排，但相信太古在不用失去控股地位的情況下，都樂意接受是次的資本重組方案，又相信小股東對安排感到滿意和合適。

即使是次資本重組安排為國泰帶來一定的財政支援，但林少陽仍然認為國泰有必要進行品牌重組，日後可能會將國泰航空與國泰港龍統一，減省額外的品牌成本。

以立投資董事總經理林少陽認為，國泰仍有必要進行品牌重組。（張浩維攝）

郭思治：政府出手屬無奈之舉

香港股票分析師協會副主席郭思治認為，國泰財政出現問題，最重要是有新資金注入，以確保現金流動性，不過即使重組計劃能改善公司財政情況，但實際營運仍然受旅遊限制影響，「筆錢只能燒到一段日子」。

他認為，若國泰如此成功的企業倒閉，將嚴重影響本港營商環境，他舉例，1985年時海外信託銀行亦曾因面臨倒閉，政府憂影響市民及投資者信心，於是動用30億元外匯基金接管該行，財務改善後將其售予其他財團，故政府出手亦屬無可奈何之舉。

林嘉麒說政府注資廠國泰後，將成為觀察員角色，對於國泰管理層行動可以有話事權，但要否決其計劃也不容易，所以國泰沒有被政府騎劫。

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒贊成港府推出390億元的「泵水方案」救國泰，他說國泰基地在香港，香港政府會向公司收停泊費用及出入境稅，公司對香港經濟衍生的幫助大，因此，港府出手有助國泰維持營運，亦可收取股息，「計返風險回報，政府之後會係賺。」

林嘉麒續道這個方案的金額相當大，即使國泰繼續每個月蝕20至30億元，也足夠燒一年，估計是可以救到國泰。而國泰雖然面對資金緊張，但手上仍有不少資產，所以港府購入的股份，將來市況轉好時，也會較易甩手，而小股東也可以4.68元供股加倉，雙方並無「蝕抵」。