政府動用土地基金投資注資國泰　財爺︰內部投資回報率最高7.5%

國泰航空（0293）於中午宣布390億元集資方案，當中透過向政府發行優先股﹑認股權證，及獲得過渡貸款，獲得對方最多提供292.5億元資金。

今次是政府首次向私人企業注資。為何政府願意為國泰提供巨額資金？同時政府委派在國泰董事會的觀察員，會擔當怎樣的角色？政府於下午3時舉行的記者會上逐一解說。

陳茂波︰投資國泰 內部回報率料逾4%

財政司司長陳茂波在記者會上透露，政府將動用土地基金投資國泰，以取得合理的投資回報。 據估計，是次投資的內部回報率料有4%至7.5%，較土地基金投資於外滙基金的平均回報率的3.7%為高。

問及為何用土地基金，是否想繞過立法會，陳茂波解釋，因為土地基金有相關「授權」，參考海洋公園向立法會申請注資，討論需要時間，這是立法會議員盡職盡責的角色，由於國泰兩大股東都是上市公司，注資行動中間的討論，對股價敏感，故此目前處理手法，一方面可保障公款，也適合現時機制的處理方法。陳茂波又指，政府會去立法會受議員質詢。

陳茂波又表示，無意長期持有國泰；並透露國泰主要股東早前主動向政府尋救支援。

他亦指出政府無意入主國泰，亦無意成為長期股東，今次出手拯救是希望確保香港作為國際航空樞紐地位。他又指出，政府持有的優先股利率按年上升，由3厘增至9厘，愈遲贖回，對於公司成本愈高，也希望國泰盡快贖回優先股。

日常營運由公司管理層負責

至於在委任觀察員上，陳茂波表示將找資深法律人士、專業人士等出任，以在保障政府投資上發揮一定功能，日常運作交由國泰管理層去做。

陳茂波又指，注資國泰屬中期投資，「點都要3幾年，你睇優先股已看到端倪，頭三年畀息3%，之後陸續增加；又指出日後國泰要先支付息予政府，才可向普通股股東派息。」同時預期待疫情過去，國泰業績有改善，政府可以透過出售認股權證獲利，所以投資回報率是有機會達到4至7.5%。

稱出手救國泰為支持航空樞紐地位

至於為何不救港航，陳茂波表示，兩間公司出現的問題性質不同，港航出現財政問題，是相當長的時間，而在疫情前，國泰有盈利，但受疫情影響，才令市場失效，加上國市佔率大，對香港航空網絡的重要性高。

陳茂波指出，國泰是香港最大的航空集團，在全球逾220個航點中，有49個客運航線，及17個貨運航點，僅由國泰營運。同時提及航空業佔本地生產總值4.9%。目前正在興建第三條跑道，屆時可以創造12.3萬職位。

注資減低系統性風險

陳茂波多次重申，政府無意長期持有國泰及入主公司，出手拯救是希望減低關鍵行業的系統性風險。國泰與其他國家或地區的航空公司不同，國泰只有國際航線，所以當疫情發生後，運載率大降逾9成。由於國泰本身擁有不少航點的航權，若國泰出現問題，無可能由另一間規模較少的航空公司接手，最終導致航權拱手相讓予其他國家或地區的航空公司，並非好事。

運輸及房屋局局長陳帆補充，國際機場對香港經濟帶來長遠發展及經濟貢獻，明言機場是香港接連全球的渠道。在2018年共有7,500萬名人次使用機場，處理500萬噸貨物，總值4,730億美元，而香港全年進出口貿易額為1.126萬億美元。