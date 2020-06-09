國泰稱主動向政府提出注資計劃　明言屬唯一方案

受到新冠肺炎疫情等因素打擊，國泰（0293）在經營上陷入困境，早前管理層更指出，在今年首4個月，虧損45億元。為支持國泰，政府透過持有優先股﹑可認股權證及過渡貸款等方式，提供最多292.5億元資金。

同時國泰宣布供股集資117億元，太古（0019）﹑國航（0753）及卡塔爾航空等主要股東均會參與。獲得該筆巨額資金後，國泰管理層如何在業務上作調整？以逐步走出困境？國泰管理層會在下午4時的記者會，相信會解答有關市場人士關注重點。

每月流失最多30億元現金

國泰主席賀以禮在網上記者會上指出，感激政府的救援行動，以維持國泰營運，令公司可對香港國際航空地位作出貢獻。

他表示，管理層專注保留現金，包括減少客運運能97%、高層減薪、前線凍薪、延遲接收飛機，提早讓舊飛機退役等，以節省成本，又對同事接受無薪假方案，十分感激。

賀以禮又透露，現時的客運收益，只有去年同期的1%，換言之每月失去現金速25億至30億元。問及國泰現金水平時，他指出早前已透露公司有200億元無限制流動資金，現時每個月現金流出25至30億元，假如無是次重組計劃，國泰將用盡現金，有很大的倒閉風險，因此重組計劃對國泰至關重要。

他明言公司不能放鬆，反而要更加努力，做好轉型，提升市場競爭能力；其預告在今年第四季將作出特別及艱難決定，讓公司有合適規模營運。

國泰主席賀以禮指，管理層專注保留現金，減省成本。﹙資料圖片﹚

未決定是否申請保就業計劃

賀以禮表示，政府的保就業計劃是「有趣﹑有意思」，但國泰仍未作出最後決定，將會未來數天會作出參加與否的決定，並對外公布。

他補充，管理層今年第四季會與董事局開會，就公司規模等作出建議，此前無其他重組計劃。

至於優先股利息支付能力，賀以禮表示，政府無打算長期做國泰股東，因此利息設計是按年遞升，以便給予誘因國泰早一點贖回優先股。至於國泰何時會贖回該批優先股，他表示，這將視國泰業務及全球航空業的表現，目前未能回答何時會贖回優先股，但愈早贖回，愈符合公司利益及政府原意。

政府委觀察員 保護投資

賀以禮表示，基本上今次資本重組方案，是國泰唯一可得到的計劃，這是一個政府對國泰的投資，又指出政府期望有合理回報。倘無是次重組計劃，另一個可能性是公司將會倒閉，疫情對全球航空業構成衝擊，倘無政府支持，全球對航空業的貸款及定息市場已關閉。

與此同時，公司在高端及廉航的發展同時兼備，明言「香港發展廉航有極大機會」。賀以禮稱，政府向董事局委任觀察員，目的是希望在具透明度及能見度高情況下，以保護政府的投資，但他們不會參與國泰的管治。

鄧健榮表示，國泰客運收益跌到去年同期的1%，今年2月開始每月錄25億至30億元的現金淨流出。同時致力將客機運貨，而貨機機隊使用率為100%，務求以抵銷客運收入減少的影響。雖然國泰已做到好多措施，但仍然不足，因而要融資，他十分感謝政府參與公司資本再融資計劃。

鄧健榮又透露，是國泰主動向香港政府提出協助的要求。

冀盡快償還優先股

鄧健榮表示，引入觀察員，目的是把香港政府的投資可以管理得更好，透過觀察員及所提供的資料，令政府在國泰的投資受到保障。至於國泰何時償還借貸及贖回優先股，他表示希望「盡快」、「愈快愈好」。

回應旗下品牌會否重組上，鄧健榮稱，今年第4季將向董事局提建議，包括經營規模及營運模式等。

至於行政人員減薪，鄧健榮透露，包括公司主席及行政總裁都接納30%的減薪，執行董事及非執行董事，分別減薪25%及25%，經理級員工減薪15%。