【新盤戰報】長實日出康城SEA TO SKY兩日內上樓書　最快本月開售

長實（1113）今年頭炮新盤、旗下日出康城「SEA TO SKY」宣布，將於48小時內上載樓書，並隨時開價。長實執行董事趙國雄稱，首批單位會有折讓。

長實地產投資董事郭子威稱，項目定價參考附近項目售價，以及特色戶售價。他認為，近期將軍澳區二手市況旺，而項目前景理想，日出康城商場將近落成，附近的交通基建亦於2022年相繼啟用，相信項目價錢可追落後。

他又稱，現階段仍與合作夥伴港鐵溝通，將啟動一連串推廣，稍後上載樓書並開價，相信最快月內開售，首批不少於285伙，集中推售海景單位。

項目設有3座住宅大樓，樓高49至55層。其中，兩房單位實用面積434至482呎，佔577伙；三房主套連儲物房或工作間，由702至786呎，佔529伙；三房主套及儲物室連洗手間，實用面積788至817呎，佔212伙；至於四房雙套連工作間及洗手間，實用面積1,054至1,077呎，佔104伙約7%。

示範單位最快下周開快

郭子威稱，項目名字概念考慮到有海有天有景觀，「天海相連，近在眼前」，強調三、四房100%擁有海景，享有將軍澳南及港島東的海景。

示範單位設於置富都會，包括兩房至四房，最快下周開放。項目關鍵日期為2022年2月28日。