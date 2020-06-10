台積電董事長：陷入地緣政治鬥爭中　不想失去華為

全球最大的晶片代工廠台積電6月9日表示，如果美國的制裁迫使台積電切斷與其第二大客戶中國華為的聯繫，那麼其他客戶將填補產能空白。

台積電董事長劉德音在公司股東大會上被問及，公司能否找到其他客戶填補產能空白時，劉德音首先表示，我們不希望這樣的情況發生，隨後劉德音回答稱：「當然，如果我們失去華為晶片部門海思半導體的（業務），我們希望其他客戶能很快補上訂單。我們確實看到其他客戶和廠商希望填補海思可能留下的空白，無論是在我們自己的產能方面，還是在智慧手機市場。」

台積電為全球幾乎所有最大的科技品牌和晶片開發商(總計約500家)提供晶片代工服務，包括蘋果、谷歌、高通、尼偉達、AMD、華為和NXP等。不過，美國對華為的最新制裁要求美國以外的國家採取行動。如果公司使用美國技術為中國公司完成訂單，就必須獲得許可證，這會威脅到台積電與華為之間的關係。

媒體表示，台積電嚴重依賴美國的晶片生產工具和材料，劉德音此前曾表示：台積電公司「將繼續與美國供應商合作，因為那些領先的工具也是台積電保持其在技術和製造方面領先地位的關鍵。」

中國通信設備巨頭華為面臨美國政府的全方位堵截。（視覺中國）

他表示:「不僅是台積電，全球所有公司都陷入了最大兩個國家之間的地緣政治鬥爭之中。」「重要的是我們如何駕馭這些地緣政治的不確定性，抵禦所有這些逆風。」

據路透中文網6月9日報道，劉德音表示，台積電在大國的緊張情勢中需培養「抵抗力」，並要投資人放心，「我們會找出解決方案」。

劉德音強調，仍在與美國政府討論有關新晶圓廠的補貼內容。新的美國晶圓廠不會與美國軍方有直接商業往來，但有些客戶可能是軍方的供應商。

台積電此前指出，有意在美國亞利桑那州興建一座晶圓廠，2021年至2029年在此專案支出，包括資本支出，約120億美元。