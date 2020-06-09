特朗普封殺無效　華為5G專利最多

中國華為雖遭遇美國的封殺令，但最新研究彙整出華為佔有最多的新一代5G通訊專利，即使美國極力排除華為，該公司仍能靠著收取授權金、權利金等確保維持收入。

《彭博》報道，科技研究公司GreyB Services和分析公司Amplified AI共同進行研究，調查截至2019年底6,400項源公司自稱"核心5G技術"的專利，並根據目前的行業標準比對，最後認定有1,658項為核心技術。這之中有8成被6家公司掌握，擁有其中最多項的便是華為，剩下為三星、LG、諾基亞、愛立信和唯一的美國公司高通。

GreyB負責人Deepak Syal表示，即使廠商僱用其他公司來建立5G基礎設施，他們仍然必須向華為付款，因為華為在開發該技術上有所貢獻，但目前研究只在第1階段，還會有更多專利不斷出籠。

華為擁有最多5G專利。（資料圖片）

「這不是誰多誰少的問題，而是美國要努力增加貢獻，否則即使採取封鎖措施也無濟於事，因為依然要付授權金、權利金。」

科技公司間的專利戰已行之有年，華為近年便與三星、高通、威訊（Verizon）等公司發生專利糾紛，相關專利費用高達數十億美元。華為發言人Ben Howes曾表示，該公司自己創造大量的知識產權，不需要偷別人的東西。

這項研究再次凸顯每家科技公司都急於申請專利，確保日後有權收取費用。猶他大學法學教授Jorge Contreras表示，所有公司差不多都申請過量，將大家的份額減少75%左右排名才對。