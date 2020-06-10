恒生指數高開低收　國泰倒跌收市

道指跌逾300點，港股今早高開121點。

【16:14】恒指全日跌7點

恒指收市報25049點，跌7點；國指最新報10143點，升22點，成交額為1,272.6億元。

昨日宣布集資390億元的國泰（0293），今日復牌後曾高見10.46元，彈升近19%，收市報8.72元，跌1%，國泰大股東太古（0019）升0.3%，收市報47元，國泰另一主要股東國航（0753）跌1.9%，收市報5.3元。

金融股方面，滙控（0005）跌1.5%，收市報39.75元，渣打（2888）則高收，報44.35元，升0.5%，港交所（0388）則逆市上揚1.9%，收市報296.4元。

雖然今日大市今日低收，但是騰訊（0700）卻升2.9%，收市報446.2元，美團（3690）升5.4%，收市報159.6元，小米（1810）升1.2%，收市報13.14元，阿里（9988）升1.5%，收市報215.6元。

收租股方面，希慎（0014）跌3.7%，收市報24.95元，九倉置業（1997）跌4.6%，收市報34.3元，領展（0823）曾收復70元，收市報69.3元，升1.1%。

【15:41】上證低收 深成升51點

內地股市走勢個別，上證收市報2943點，跌12點或0.4%，深成收市報11335點，升51點或0.5%，滬深300最新報4039點，跌7點或0.2%，創業板收市報2201點，升20點或0.9%。

【15:24】國泰倒跌

國泰﹙0293﹚午後打回原形兼倒跌，現報8.79元，跌0.22%，成交額5.76億元。

【15:23】生興暴瀉逾九成

生興控股﹙1472﹚突遭洗倉，現挫91.4%，成交額7,800萬元。

【14:40】亞股普遍高收 台股揚83點

亞太區股市普遍高收，日股升33點或0.2%，收市報23124點，澳洲ASX 200指數收市報6148點，升3點或0.1%，台灣加權指數收市報11720點，升83點或0.7%，南韓KOSPI指數收市報2195點，升6點或0.3%。

【12:03】恒指半日升25點

恒指半日升25點，中午收市報25082點；國指最新報10151點，升29點，成交額為737億元。

國泰（0293）昨午公布集資390億元方案，獲政府注資最多292.5億元，亦提出以11供7方式集資117億元。今早國泰復牌，曾彈升18.7%，中午收市報8.93元，升1.4%。至於母公司太古（0019）升1.4%，中午收市報47.5元，不過另一名國泰主要股東的國航（0753），則逆市下跌，中午收市報5.34元。

中資航空股方面，南航（1055）跌3.4%，中午收市報3.99元，東航（0670）跌2.8%，中午收市報3.09元。

滙控（0005）遭到美國國務卿蓬佩奧批評，半日跌1.1%，中午收市報39.9元，至於同為英資銀行的渣打（2888），半日跌0.9%，中午收市報43.75元。

科技股方面，騰訊（0700）升2.3%，中午收市報443.8元，小米（1810）升0.2%，中午收市報13元，美團（3690）升3%，中午收市報156.1元，阿里（9988）升1.6%，中午收市報215.8元。

【12:01】滬指半日低收 深成中午上揚

內地股市今早走勢個別，上證中午收市報2941點，跌14點或0.5%，深成中午收市報11299點，升15點或0.1%，滬深300中午收市報4032點，跌14點或0.4%，創業板中午收市報2199點，升17點或0.8%。

【11:40】港股升90點

恒指最新報25147點，升90點(0.36%)，國指升56點(0.56%)，報10177點。國泰（0293）股價最新升2.16%，報9元，暫錄4.7億元成交。

【09:50】國泰升幅收窄至逾2%

國泰（0293）今早復牌後股價曾彈升19%，最新報9.03元，升2.5%，母公司太古（0019）亦上揚，最新報47.25元，升0.9%，另一主要股東國航（0753）則跌2%，最新報5.29元。

【09:46】永達汽車折讓配股 低開半成

永達汽車(3669)宣布，以先舊後新方式，以每股8.29元（較前收市折讓約7.48%），配售1.2億股，集資淨額9.83億元。永達今早低開4.6%，報8.55元，最新報8.7元，跌2.9%

【09:46】亞股早段走勢個別

亞太區股市早段走勢個別，日股最新報23069點，跌22點或0.1%，澳洲ASX 200指數最新報6166點，升21點或0.4%，台灣加權指數最新報11680點，升43點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2191點，升2點或0.1%。

【09:29】滬深兩市早段走勢個別

內地股市早段走勢個別，上證最新報2951點，低開4點或0.2%，深成最新報11296點，高開11點或0.1%，滬深300最新報4046點，低開不足1點或0.02%，創業板最新報2186點，高開4點或0.2%。

【09:28】國泰彈19%

港股今早高開121點或0.49%，報25179點；國指開市升66點或0.66%，報10187點。

騰訊（0700）升0.73%，報437元；滙控（0005）跌0.86%，報40元；友邦（1299）跌0.27%，報74元；中移動（0941）升0.89%，報56.4元；阿里巴巴（9988）升0.84%，報214.2元；美團點評（3690）升1.32%，報153.5元。

國泰航空（0293）、太古A（0019）和國航（0753）昨日停牌，並宣布國泰390億元資本重組計劃，其中香港政府注資273億元。今早復牌，國泰彈18.7%，報10.46元；太古升2.56%，報48元；國航升1.4%，報5.48元。