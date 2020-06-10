【持續更新】恒指高開121點　國泰復牌彈19%

道指跌逾300點，港股今早高開121點。

【09:50】國泰升幅收窄至逾2%

國泰（0293）今早復牌後股價曾彈升19%，最新報9.03元，升2.5%，母公司太古（0019）亦上揚，最新報47.25元，升0.9%，另一主要股東國航（0753）則跌2%，最新報5.29元。

【09:46】永達汽車折讓配股 低開半成

永達汽車(3669)宣布，以先舊後新方式，以每股8.29元（較前收市折讓約7.48%），配售1.2億股，集資淨額9.83億元。永達今早低開4.6%，報8.55元，最新報8.7元，跌2.9%

【09:46】亞股早段走勢個別

亞太區股市早段走勢個別，日股最新報23069點，跌22點或0.1%，澳洲ASX 200指數最新報6166點，升21點或0.4%，台灣加權指數最新報11680點，升43點或0.4%，南韓KOSPI指數最新報2191點，升2點或0.1%。

【09:29】滬深兩市早段走勢個別

內地股市早段走勢個別，上證最新報2951點，低開4點或0.2%，深成最新報11296點，高開11點或0.1%，滬深300最新報4046點，低開不足1點或0.02%，創業板最新報2186點，高開4點或0.2%。

【09:28】國泰彈19%

港股今早高開121點或0.49%，報25179點；國指開市升66點或0.66%，報10187點。

騰訊（0700）升0.73%，報437元；滙控（0005）跌0.86%，報40元；友邦（1299）跌0.27%，報74元；中移動（0941）升0.89%，報56.4元；阿里巴巴（9988）升0.84%，報214.2元；美團點評（3690）升1.32%，報153.5元。

國泰航空（0293）、太古A（0019）和國航（0753）昨日停牌，並宣布國泰390億元資本重組計劃，其中香港政府注資273億元。今早復牌，國泰彈18.7%，報10.46元；太古升2.56%，報48元；國航升1.4%，報5.48元。